La Policía acusa a 'Javo' de simular su desaparición y de usurpación de identidad

La rocambolesca 'espantá' que protagonizó el viernes 26 de mayo el músico Javier Moros García, 'Javo', de su domicilio de Lugones, y la posterior reaparición en Ibiza, acabó el pasado fin de semana con el cantautor detenido por la Policía Nacional. Se le acusa de dos presuntos delitos de «falsedad documental» y «usurpación de identidad» para «simular su propia desaparición», ya que viajó voluntariamente a la isla balear, pero haciéndose pasar por un amigo. El artista quedó en libertad tras prestar declaración y las diligencias se remitieron al Juzgado de Siero

La denuncia de su desaparición había sido presentada en la Comisaría de Siero por la compañera de piso y expareja del cantante «aparentemente, en circunstancias inquietantes, ya que el piso apareció revuelto y con manchas de sangre», recordaban ayer desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que mencionan también las supuestas amenazas que había recibido el músico madrileño en una red social, pero que nunca llegó a denunciar.

Fuentes policiales explicaron ayer que, en un primer momento, se barajaron varias hipótesis, «pero la información aparecida en redes sociales pronto llevó a la Policía a centrarse en una desaparición voluntaria como la más probable». Incluso, cuando el propio 'Javo' anunció a los pocos días que se encontraba en perfecto estado en Ibiza, los agentes encargados de la investigación prosiguieron con su trabajo para esclarecer las circunstancias del caso.

Las pesquisas policiales determinaron que el viaje a Ibiza «había sido perfectamente planeado días antes» por el propio músico, «si bien trató de ocultar sus planes utilizando la identidad de un amigo». 'Javo' compró los billetes de avión a nombre y con el DNI de esa persona, y realizó el viaje haciéndose pasar por ella, además de hospedarse en un hotel con la identidad suplantada.

«Me apeteció desaparecer»

«Me apeteció desaparecer y no avisar nadie», declaró ayer a este diario Javier Moros, 'Javo'. Negó haber simulado su desaparición, pero sí reconoció haber viajado a Ibiza con otra identidad. «Es un momento jodido para mí, porque me están pasando cosas superbonitas con la música y no tengo con quién compartirlas», prosiguió para explicar su comportamiento, a la vez que respondió a algunas críticas recibidas. «La gente dice que por qué me marché sin avisar a la familia, pues porque mi padre y mi madre están muertos», comentó. También escuchó que había tratado de promocionar su carrera artística: «Si hubiera sido un plan de marketing, habría esperado a que saliera en el telediario, ya puestos a hacer una cosa así».

'Javo' exculpó a todo su entorno y aseguró que había decidido marcharse sin comunicárselo ni a la compañera de piso, que fue quien presentó la denuncia. Y desmintió que hubiera rastros de sangre y muebles tirados en su vivienda: «Igual azoté una silla, porque estaba con ansiedad, y debió haber una gota de sangre».

El cantante no considera, por otro lado, que lo suyo haya sido una detención. «Cuando llegué de Ibiza, llamé a la Policía para aclarar todo el 'pifostio' y si se debía algo de mi búsqueda, y me dijeron que no fuera y que ya me llamarían», asegura. Pero la Policía insistió ayer en que sí se produjo su detención.

El cantante mantiene que ha recibido numerosas amenazas de muerte, tanto en las redes sociales como por teléfono. Y lo vincula a «un ligue» que tuvo con una chica suiza en Ibiza, que después se hizo novia de un magrebí. Pero no puso la denuncia «porque las veces que fui a Comisaría había mucha cola».