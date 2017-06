«Sé que lo que hice está mal, pero no he matado a nadie»

Javier Moros García, 'Javo', reconoce que su huida a Ibiza empleando otra identidad no fue lo más correcto. Sin embargo, insiste en que no fingió su secuestro.

¿Le ha sorprendido el desarrollo de los acontecimientos?

No estoy acostumbrado a esto, la verdad. Estoy pasando un momento malo y viene todo por lo de mis padres; la realidad de mi vida es esta. Ahora he obtenido cosas bonitas con la música y me ha dolido no tener a mis padres, que se suicidaron en 2005. La necesidad de marcharme y de aislarme viene de ahí. También sigo una terapia psicológica que viene todo de lo mismo.

«No tengo deudas de drogas ni con la mafia, como también se está comentando»

¿Fingió su desaparición?

Yo cuando llegue a Asturias llamé a la Policía para explicarles lo que había pasado y fui a prestar declaración. Al día siguiente de llegar, me llamaron. Se está diciendo que me detuvieron por fingir mi propia desaparición; en ninguno de los papeles de la Policía figura que se me acusa de esto. Sí se me acusa de utilizar una identidad falsa, lo cual es cierto, porque no quería dar explicaciones y que nadie me localizara. Tampoco tengo deudas de drogas, con la mafia ni nada de eso que también se está comentando. Me gustaría enfatizar que no tengo acusación de la Policía de fingir mi secuestro.

¿Viajó usando una identidad que no era la suya?

La Policía me dijo que, normalmente, cuando persona usa otra identidad lo hace para cometer otro delito; yo no he cometido un delito más que eso. Que sí, que está mal, pero también es un delito la piratería. Yo no he matado a nadie.

¿Percibe reacciones negativas de su entorno?

Se está sacando mucho de madre. Hay mucha gente que me apoya y también mucha que se están tirando a hacer muchísimo daño. Yo solo quiero ser una persona que aporte algo a los demás con mi música y mi manera de pensar. No creo que sea justo este trato. Si yo hubiera hecho esto para darme publicidad estaría escondido todavía para que me estuvieran buscando.

¿Teme que este episodio afecte a su carrera?

Puede ser que me haga perder algo de mi carrera. Lo que veo con esto es como lo que sucede con los niños en clase, el que es distinto hay que meterse con él. Reconozco que he generado una preocupación terrible, porque además ha coincidido con las amenazas que he recibido, pero yo ya he pedido disculpas. Por eso no entiendo por qué seguir atacando y atacando. Hay alguno que lo más bonito que me ha dicho es hijo de puta.

¿Le dicen algo por la calle?

La gente no me ha dicho nada a pie de calle. Otra cosa es detrás de la pantalla, que la gente tiene mucho valor para insultar. Eso sí, ahora me reconocen mucho más.