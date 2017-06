El ciclista que chocó con un corzo en Corripos se encuentra «estable» en el HUCA

Un ciclista de 64 años, vecino de El Entrego, resultó herido grave el jueves al chocar frontalmente con un corzo que le salió al paso en la carretera, mientras circulaba por el kilómetro 25 de la AS-246, a la altura del desvío de Corripos, en Valdesoto.

Fuentes de la Guardia Civil destacaron que el ciclista, cuyas iniciales son R. Q. C., resultó herido grave como consecuencia del impacto. En un primer momento fue trasladado al Hospital Valle del Nalón y, posteriormente, al Hospital Universitario Central de Asturias, donde se encuentra aún hospitalizado y estable.

María del Mar Rodríguez, vecina de la zona, explicó que «especialmente los jabalíes» salen bastante al paso de los coches, tanto en el lugar del accidente como en otros puntos de las inmediaciones. No obstante, puntualizó que «últimamente no hay percances». «La época en la que es más frecuente que salgan jabalíes a la carretera es por el invierno». Sin embargo, no es tan común ver a los corzos cerca de las carreteras.