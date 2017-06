«La fiesta es una pasada y el mercado medieval da mucha vida a la zona»

Pedro Gorría Korres nació en Tolosa (Guipúzcoa) en 1967, si bien lleva viviendo en Llanera más de dos décadas. Ables, en concreto, es el hogar de este catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Oviedo. Coautor de más de un centenar de artículos en prestigiosas revistas internacionales, confiesa sentirse orgulloso de tener que preparar un pregón en el que buscará la difícil 'cuadratura del círculo' de aunar historia, física y tradición.

¿Contento de ser el pregonero de Exconxuraos 2017?

Por supuesto. Una mención de este tipo, que representa un reconocimiento del pueblo en el que vives hacia tu persona, te llena de alegría; te hace pensar que te has integrado bien y que la gente a tu alrededor te estima.

Son veinte años los que lleva viviendo en Ables y Llanera, ¿verdad?

Por supuesto estoy encantado en el pueblo. Desde que sales de casa hablas con los amiguinos de mis hijos, con los paisanos y paisanas mayores. Siempre me he sentido muy querido.

¿Qué es lo que más valora de vivir el día a día en un pueblo como Ables?

Si te soy sincero paso poco tiempo en Ables durante el día. De lunes a viernes me muevo entre Gijón y Oviedo y es durante el fin de semana cuando hago más vida de pueblo. Por poner un ejemplo, presta mucho que estés fuera de casa y que pase un vecino en coche, toque el claxon para saludar y pare el coche para charlar un ratín. O cuando sales a caminar y te paras a hablar con los vecinos. Esas pequeñas cosas son lo más bonito que tiene vivir en un pueblo e integrarte con la gente.

¿Se siente más tolosarra o llanerense?

A pesar de haber venido de fuera, en el pueblo nos han recibido inmejorablemente. Mis hijos ya nacieron aquí, con lo cual ellos son de Llanera. Es una mezcla muy bonita.

¿Qué le parece como evento Exconxuraos?¿Es un habitual de la fiesta?

La fiesta es una pasada, porque la cantidad de gente que viene es impresionante. Tengo compañeros de la Universidadque no se la pierden. Luego, además, está todo lo que se monta alrededor, como el mercado medieval. A mí me encanta y da mucha vida la zona. En los últimos años se habla de más de 10.000 asistentes. Imagínate lo que es eso para un concejo como Llanera.

¿Pesa mucho la responsabilidad de ser el pregonero de un evento de esta magnitud para el concejo?

Da mucha responsabilidad. Aunque no es la primera vez que me toca serlo. Hace unos años me nombraron pregonero de las fiestas de Ables, pero allí somos pocos y no es lo mismo hablar en una fiesta para cien personas que en un evento como los Exconxuraos.

¿Tiene ya un boceto de lo que va a ser el pregón o una idea de lo que quiere trasladar?

La verdad es que no. Ahora mismo estoy dándole vueltas. Quiero, sobre todo, no ser repetitivo con respecto a otros años. Ver qué hicieron otros pregoneros en pasadas ediciones y tratar de ser ameno. Todavía no he pensado como lo voy a enfocar. Soy profesor de Física, vengo del ámbito de las ciencias y quiero aunar la parte histórica de la fiesta y lo que supone con algo más relacionado con mi vida, tanto profesional como personal aquí en el pueblo.