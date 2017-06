Podemos insta al Principado a apoyar el despacho de lotería en Bimenes

La negativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado a conceder un punto de venta en San Julián de Bimenes ha llegado a la Junta General del Principado. Daniel Ripa, diputado de Podemos Asturies, ha registrado una pregunta con carácter urgente al Consejo de Gobierno para conocer si está dispuesto a apoyar lo que desde hace años es una reivindicación vecinal, ya que pese a sus más de 1.600 habitantes, el municipio carece de este servicio.

Asimismo, invita al Ejecutivo asturiano a instar al Gobierno central a que convoque el concurso para obtener una licencia en el concejo. Ripa, tras conocer la problemática, señala que «parece necesario un mayor apoyo del gobierno autonómico para garantizar que se lleve a término esta solicitud».

El caso del punto de venta de lotería en Bimenes se remonta a hace siete años. Javier Montes Vicente cogió las riendas del estanco familiar con la idea de completar la actividad propia del negocio y cubrir así la demanda de sus vecinos, que se quedaron sin un lugar donde hacer sus apuestas y comprar boletos al trasladarse a Llanes el anterior adjudicatario. Los puntos más cercanos son Nava y El Entrego.

Sin embargo, desde que cursó la petición por primera vez, asegura que solo ha recibido «largas e impedimentos» y añade que «quiero que me ofrezcan una explicación argumentada porque hasta ahora todos los 'no' que he recibido son por motivos distintos y no me parece serio». Montes no está solo en su petición. Más de 500 vecinos lo apoyaron en una campaña de recogida de firmas y el Ayuntamiento de Bimenes firmó una declaración institucional.