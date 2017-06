Aitor García reorganizará el equipo de gobierno de Bimenes tras la llegada de Alazne Ceñal

Por imperativo legal y en asturiano. Así prometió ayer Alazne Ceñal Ordóñez su cargo como nueva concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Bimenes. Esta joven -nacida en 1987 y que en la actualidad trabaja en una empresa de limpieza-, llega a la Corporación yerbata en sustitución de Julio Corte, que presentó su dimisión el pasado mes de mayo por motivos personales, al no poder dedicar el tiempo suficiente a la labor municipal. «Estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar a trabajar», aseguró tras el Pleno extraordinario celebrado a última hora de la mañana. Y reconoció que «aunque no me esperaba que fuera a formar parte del Ayuntamiento, tengo muchas ganas de afrontar esta nueva etapa». Ceñal concurrió como número dos de su formación en las elecciones municipales de 2015 y adelantó que su objetivo es completar los proyectos que dejó pendientes su antecesor.

Además, debido al pacto de investidura que alzó a Aitor García Corte a la Alcaldía yerbata, IU forma parte del gobierno municipal -ahora con mayoría de mujeres- junto al Partíu Asturianista (PAS) y Xente Yerbato, por lo que la nueva edil tendrá asignadas varias responsabilidades. Julio Corte ocupaba la concejalía de Urbanismo, Vivienda, Obras, Desarrollo Local e Industrial, Contratación y Compras. «En principio va a mantener casi todas las atribuciones, aunque aún estamos perfilándolo, se dará cuenta de lo que acordemos en el Pleno del mes de julio», explicó el regidor.

El único cambio que avanzó es que la representación del Ayuntamiento de Bimenes en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra pasará a ejercerla él, en sustitución de Julio Corte.