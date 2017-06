Festejos confirma las medidas contra el botellón en el prau

El presidente de la Sociedad de Festejos de La Pola, Jenaro Soto, confirmó ayer que se adoptarán medidas contra el botellón en la romería del lunes. Un servicio de seguridad controlará el acceso al prau con garrafas de bebidas de alta graduación, y si se detecta la presencia de menores de edad, se avisará a los padres. Y si algún menor recibe atención sanitaria por intoxicación etílica, Festejos denunciará a sus padres. Esa medida se aplicará para evitar que pueda recaer alguna responsabilidad contra la propia entidad. «El Carmín no es una fiesta de borrachera y el que no quiera respetar las normas, que no venga», afirmó ayer Soto. Y añadió: «No necesitamos batir ningún récord de asistencia, lo único que queremos es que la gente venga a merendar y a disfrutar». También se cobrará tres euros por cada caja de sidra transportada en los autobuses que vienen con los romeros. Como alternativa, Festejos ofrece cajas de sidra del Llagar Quelo al precio de 18 euros y media caja a 10 euros.