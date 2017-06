Los vecinos de Pruvia exigen mejoras urgentes en el saneamiento y aceras

Los vecinos de Pruvia urgen al Ayuntamieno de Llanera para que tome medidas urgentes de cara a solucionar los problemas más acuciantes de la parroquia. La deficiente red de saneamiento, la inexistencia de aceras y pasos seguros en las carreteras que vertebran la parroquia y el deficiente estado de conservación de determinados elementos patrimoniales son algunas de esas demandas más acuciantes.

Manuel Valcárcel, presidente de la Asociación de Vecinos de Pruvia destaca que llevan «muchísimos años con demandas que, hasta ahora, no se ha abordado».

«La población se ha multiplicado por cinco en las últimas décadas, pero en infraestructuras, equipamientos y servicios seguimos igual; hay cierta dejadez por parte del ayuntamiento», destaca.

Desde su punto de vista, el saneamiento y la conservación de la red de abastecimiento de agua en general es el punto que concentra mayores quejas. «El saneamiento es la mayor demanda más generalizada de la población; afecta a prácticamente todo el mundo», afirma.

Opina que el saneamiento de la zona del Ferreru se realizó de manera improvisada y sin «visión de futuro». «La zona del Ferreru eran los desagues de la antigua carretera general, se convirtió en un saneamiento precario. Desagua en un pozo y provoca un serio problema medioambiental; vamos para catorce años y aquí no se ha cubierto ni la mitad de la extensión de la parroquia», subraya. Del mismo modo, indica que la red de abastecimiento «en algunas zonas está totalmente anticuada, con tuberías de fibrocemento». «Las tuberías no aguantan más presión; hay muchas zonas que no tienen presión y apenas llega el agua», abunda.

Santiago Pérez, miembro de la directiva de la asociación, indica que «ya cuestan más los arreglos que se han hecho que lo que hubiera supuesto renovar la red»

Infraestructuras

Santiago Pérez cree que otro de los aspectos a mejorar en la parroquia de manera urgente es el de las infraestructuras. «Estamos literalmente sin aceras ni pasos de cebra y hay que tener en cuenta que hay una carretera general que cruza el pueblo», reclaca.

Manuel Valcárcel añade que «las cunetas no se limpian, la hierba hay sitios en los que llegan a la carretera y, al no haber acera, hay que tener mucho cuidado. No hay manera de cruzar de manera segura». Pérez puntualiza que «el arreglo de carreteras corresponde a otras administraciones, lo sabemos; pero lo que pedimos es que el ayuntamiento se encargue de la gestión».

En el apartado de las vías que interconectan Pruvia, el presidente de la asociación de vecinos afirma que la senda de Lugo a Pruvia «es como un chiste; se empezó a hablar de ella hace doce años y aquí no se sabe. Hay supuestas complejidades para superar la glorieta de interconexión con la AS-II, pero nosotros sólo pedimos que nos hagan el tramo de Pruvia, que apenas será de un kilómetro, para enlazar con los caminos»

Patrimonio

El apartado del patrimonio en Pruvia es otro de los 'debes' de la parroquia. El presidente de la asociación de vecinos considera imprescindible «que arreglen la fonte Fuécara, un símbolo para los vecinos de Pruvia y una seña de identidad; son incapaces de accondicionar el conjunto de la fuente, el bebedero, que tiene filtraciones y el lavadero. El cañero, además, tendrá cerca de cuarenta años».

Santiago Pérez añade que «estamos hablando de cosas que no suponen grandes inversiones». Manuel Valcárcel cree que también es necesario acondicionar el entorno de este símbolo de la parroquia. «Habría más fuentes de la parroquia que se podrían acondicionar, pero me parece ridículo afrontar eso, sin arreglar primero Fonte Fuécara».