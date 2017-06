El diplomático de Siero

Jorge Noval Álvarez (La Pola, 1971) es el único diplomático en ejercicio del concejo de Siero. Este joven sencillo, culto, con gran sentido del humor y de modales exquisitos, habla inglés, francés, portugués y ruso y ha trabajado en los últimos doce años en tres continentes distintos. Repite el adjetivo «maravilloso» para definir todos sus destinos, pero también confiesa haber sentido mucha soledad, en especial, en su estreno en Ucrania por las dificultades idiomáticas.

Noval siempre tuvo claro que quería ser diplomático. Aunque le gustaba la historia clásica, aceptó la recomendación de su madre de estudiar Derecho, que cursó en las universidades de Oviedo y Toulouse. Ocho años tardó en sacar las oposiciones a la Carrera Diplomática, cuyo nivel de dificultad se compara a las de notario o abogado del estado.

Su primer destino fue la Subdirección de África Subsahariana de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ya había estado trabajando tres años con un contrato. Tras otro año más como ingresado, se marchó en 2005 a la Secretaría de Asuntos Consulares de la Embajada de Ucrania, un país en el que residían 322 españoles. «Es un sitio difícil, pero fue una experiencia maravillosa; entre los diplomáticos siempre se dice que el primer destino es el que te marca», comenta. La de Kiev es la segunda embajada española en volumen de visados, tan solo por detrás de Moscú. Y España es el segundo destino de los ucranianos después de Portugal.

Su primer contratiempo fue un idioma con caracteres cirílicos. «Tuve que aprender ruso, porque si no, no comes», asegura. Y desmonta el tópico de la universalidad del inglés. «Es más fácil encontrar allí a gente que hable español que inglés por el influjo de los cubanos que iban a estudiar a universidades soviéticas», explica.

La dureza climática de Kiev

Vivió situaciones como perderse en una calle y tener que pasarle el móvil a un fornido viandante para que le explicara a una compañera suya dónde se encontraba, o de tener que aprenderse de memoria la frase para pedir gasolina. Define Ucrania como «un país fantástico, pero duro por las condiciones climáticas extremas», que pasan de los 35 grados bajo cero en invierno a los 35 grados en verano. «Es muy divertido tener que desenterrar el coche todos los días», comenta. Tuvo que agenciarse lo que allí llaman el 'kit de invierno': un palo para poder localizar el vehículo. «Nunca hice tanto ejercicio en mi vida», bromea.

Comenta que Ucrania sigue siendo un país «muy pobre porque no produce nada, aunque es uno de los más fértiles de Europa». Posee una tierra negra autóctona que genera dos o tres cosechas al año y que llegó a ser arrebatada por los nazis para llevarla a Alemania. Llegó, además, en un momento político muy interesante de acercamiento del país a la Unión Europea, contra la voluntad de Rusia. «Nunca pensé que llegara a la ocupación, porque son países hermanos y la mayoría de la población es eslava», afirma en referencia a la invasión de Crimea en 2014.

En 2008 le tocó cambiar de destino y eligió el Consulado General de Caracas, el más grande del mundo junto al de Buenos Aires, buscando hablar el mismo idioma. Su adaptación fue sencilla. «Es un sitio maravilloso, el clima fantástico, la gente divertida y el trabajo interesante; siempre se dice que lo que no haya ocurrido en ese consulado, no existe». En un país en el que residían 240.000 españoles, pasaban a diario por el consulado entre 1.000 y 1.500 personas solicitando pasaporte o la nacionalidad. Fue en la época de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero, que permitía obtener la nacionalidad española a los nietos de españoles que acreditasen que su abuelo se había exiliado entre 1936 y 1955. Hubo 40.000 inscripciones de nacionalidad y el doble de expedientes inconclusos. Muchos de los exiliados habían llegado a Venezuela desde Cuba, lo que dificultaba conseguir la documentación.

Noval vivió en primera persona la creciente inseguridad de Caracas: «Me robaron en casa, el coche y me asaltaron por la calle». Nunca quiso custodia; tan solo iba «interiorizando una serie de precauciones», como no desplazarse a pie a ningún sitio. Lo que más le llamaba la atención era «el nivel de violencia gratuita; para robarte unos zapatos, te pegan un tiro». En su etapa venelozana ya empezaba a haber necesidades de abastecimiento, pero sin llegar a los extremos actuales. Y recuerda que es uno de los países más ricos del mundo con grandes de reservas de petróleo, gas u oro y con tierras fértiles, «pero ya no producen nada».

Angola, en manos chinas

El siguiente destino fue la Sección Consular de la Embajada de España en Angola, que recuerda como «el día de la marmota», ya que nada había cambiado desde su primera experiencia profesional con los asuntos subsaharianos. Confirma que el país está invadido por los chinos, quienes adquirieron las reservas de petróleo angoleñas para los próximos veinte años. A cambio, se dedican a construir de forma desmesurada, por ejemplo, ciudades fantasma con mano de obra de presidiarios, que aceptan viajar a Angola para redimir su condena.

También constató que Luanda es la segunda ciudad más cara del mundo por detrás de Tokio, en un país en el que el 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. «Es absurdamente cara», asegura. El poleso pagó 17 dólares por una lechuga o 130 dólares por una pizza y una copa de vino. El alquiler de un apartamento puede costar 12.000 dólares al mes.

Angola tiene fama de insegura, «pero viniendo de Caracas, me parecía Disneylandia». A Noval le tocó repatriar el cadáver de Roque Bergareche, hijo del copresidente de Cepsa y nieto del ex presidente del Real Madrid Ramón Mendoza, asesinado a tiros en Luanda. Otro grave problema es que un 60% del país está repleto de minas de la guerra civil. «Tienes que circular sobre rodaduras anteriores y rezando cuando llueve y se borran las marcas».