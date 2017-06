Noreña aprueba la modificación del proyecto de la Escuela de la Carne

El Pleno de Noreña aprobó ayer una modificación del proyecto original de las obras de ampliación de la Escuela de la Carne por un importe de 123.437 euros, además de una modificación de crédito de 42.170 euros para financiar ese sobrecoste. Ambos puntos salieron adelante con los votos del gobierno de IPÑ y Foro, mientras que el PSOE, Conceyu y PP se abstuvieron e IU votó en contra.

La oposición volvió a arremeter contra la forma de proceder del gobierno en este expediente, ya que la modificación llegaba ayer al pleno con las obras de ampliación prácticamente finalizadas. Asimismo, criticaron que el Ayuntamiento tuviera que aportar ahora esos 42.170 euros, cuando tal actuación se contemplaba a coste cero para las arcas municipales. El resto del dinero -hasta completar los 123.437 euros necesarios- procede de la adjudicación a la baja de las obras (618.733 euros), que recibieron una subvención de 700.000 euros de la Consejería de Agroganadería (400.000) y del Idepa (300.000).

El concejal de Urbanismo, Pelayo Suárez, explicó que la demora en la modificación del proyecto se debió a que la Oficina Técnica Municipal -encargada de la dirección de obra- «no consideró oportuno decidir los cambios hasta no tener la obra controlada y poder saber si hacían falta o no», y que se había optado por no paralizar las obras para no comprometer la recepción de las subvenciones.

El Pleno aprobó definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana

Sin embargo, esas explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición, quienes coincidieron en criticar la falta de información sobre esas modificaciones, pese a haberla solicitado en reiteradas ocasiones. También se cuestionó que el Ayuntamiento asumiera la dirección de la obra. Y todos reprobaron que un tema de tal envergadura se llevara a un pleno extraordinario matinal, lo que dificultaba la asistencia de vecinos.

El portavoz de IU, René Coviella, preguntó si el Ayuntamiento va a reclamar una responsabilidad patrimonial al arquitecto redactor del proyecto, «porque estaba mal redactado desde el principio». El portavoz socialista, Unai Díaz, quiso saber los motivos del sobrecoste, que cifró en un 10%, y si habrá que pagar también la liquidación. Y lamentó que haya que aportar dinero municipal, que se podría emplear en otras inversiones para el concejo.

El PP pide dimisiones

La portavoz del PP, Marián Velasco, acusó al gobierno de «desastre de gestión y mal manejo de los tempos, que estuvo a punto de perder la subvención». Y reclamó la dimisión del edil Pelayo Suárez «por su incapacidad para gestionar cualquier tema de su área». El portavoz de Conceyu, Pablo Pérez, admitió que el expediente «no se llevó de la mejor manera posible, pero las críticas a posteriori son más fáciles de hacer». Y consideraba «una garantía» que fuera la Oficina Técnica la que marcó las pautas de actuación. La edil de Foro, Beatriz Corzo, opinaba que el proyecto debería haberlo redactado la Oficina Técnica. Y la alcaldesa, Amparo Antuña, se remitió a los informes jurídicos y técnicos favorables.

Por otro lado, el Pleno aprobó definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana que propuso Conceyu y rechazó unas alegaciones de IU, que no se llegaron ni siquiera a votar. Entre sus propuestas figuraba la posibilidad de que los vecinos puedan intervenir en los plenos extraordinarios o abrir un turno de ruegos y preguntas con los vecinos en las sesiones ordinarias.