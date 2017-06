«La lucha para vivir en paz es el mayor reconocimiento contra el terrorismo»

«Aún quedan unos trescientos crímenes terroristas sin resolver porque se desconoce su autoría y nunca fueron reivindicados». Esta fue una de las cifras que ayer aportó Ana Isabel Díaz Delgado, delegada en Asturias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y hermana de Francisco Javier Delgado, asesinado en Barcelona en diciembre de 1991, durante su participación en la mesa redonda organizada por el PP de Noreña para conmemorar el Día de las Víctimas del Terrorismo, de las que se calcula que en España hay más de 3.000, entre directas e indirectas. «Hay justicia pero no es justa» o «la educación es fundamental, necesitamos que ETA y el islam estén en los libros de texto porque debe contarse la verdad» fueron algunas de las reflexiones que ofreció esta mujer que sostiene que lo que una víctima de terrorismo necesita es «comprensión».

«Nuestro objetivo es dar visibilidad al partido llamando la atención de la ciudadanía y escogimos el sufrimiento desde la perspectiva de la mujer para darle un enfoque diferente al tema del terrorismo», explicó Marian Velasco, presidenta del PP de Noreña y que ejerció de moderadora ante un salón de actos lleno de público. No quisieron perderse la cita varios diputados regionales del PP, así como representantes de juntas locales de diversos municipios.

Otra de las ponentes fue Silvia Garrido, abogada del servicio jurídico de la Policía Nacional y de la Guardia Civil e integrante del colectivo Mujeres Siglo XXI, quien aseguró que «hoy en día la radicalización en los pueblos del País Vasco y Navarra se nota mucho y a los agentes y a sus familias los aíslan».

«Situación asfixiante»

Y puso como ejemplo la localidad de Leitza, uno de los escenarios de la película 'Ocho apellidos vascos'. «Hay un caserón blidando en el que viven once guardias civiles y una única mujer a los que les hacen el vacío; no pueden ir al gimnasio, no pueden ir a la compra, sus niños no pueden jugar en los parques, es una situación asfixiante que ocurre en muchos lugares», relató.

Estremecedor y muy emotivo fue el testimonio de Herminia Albo, hija del abogado Luis Carlos Albo, asesinado a tiros por ETA el 9 de junio de 1976 en Basauri. «El compromiso de toda la sociedad y la lucha para vivir en paz es el mayor reconocimiento que se nos puede hacer a las víctimas», señaló. Asimismo, aseguró que tanto ella como su familia «hemos pasado página y hemos sabido perdonar, pero la muerte está ahí y el vacío que dejó mi padre, también».

Por su parte, la criminóloga y psicóloga Ana Cuervo, ofreció una visión acerca de cómo tratar a las víctimas y recalcó que tanto la ayuda integral como la información son fundamentales. «La muerte debe superarse, pero que no se vaya de la memoria, hay que recordar a los fallecidos, que no sean una mera cifra», apuntó.