«Vivo pared con pared con una ruina inminente»

Soledad Mier asegura que lleva más de una década viviendo en peligro, «pared con pared con una ruina inminente». Es vecina de la plaza de La Nozalera, en Noreña, pero su vivienda colinda por la parte trasera con el inmueble ubicado en el número 10 de la calle de Pedro Alonso, cuya estructura se encuentra muy deteriorada. «El tejado se derrumbó hace dos años y solo con echar un vistazo se ve que cualquier día se viene todo abajo y mata a alguien», advierte.

Asimismo, enumera todos los problemas que le origina el estado de la vivienda aledaña. «Tengo humedades constantes, todos los días caen cascotes, tejas o cristales y las paredes están completamente al aire, lo que genera preocupación y miedo por mí y por mi familia y como hace tiempo que ya no hay canalones, se me cuela el agua en casa», apunta.

En los últimos años se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento, incluso a través de la Policía Local, pero asegura que no obtiene respuesta. «Parece que hay un problema entre los herederos y no están por la labor de arreglar nada, lo único que hicieron hace años fue tapiar la puerta y las ventana para que no entrara nadie a la casa, pero el Ayuntamiento debería actuar antes de que sea demasiado tarde y se venga todo abajo», defiende. También lamenta tener la parte trasera de su vivienda inutilizada. «Lo normal es que en tu casa estés segura y puedas disfrutarla, no que tengas a miedo a salir por si se te viene encima el edificio de al lado», añade.

Plaga de palomas

Por otro lado los vecinos de la zona están también preocupados por la presencia de palomas que anidan en el inmueble abandonado y han iniciado una recogida de firmas que próximamente presentarán en el Ayuntamiento para exigir una solución. «Es una plaga, tenemos malos olores y suciedad, excrementos en las ventanas y balcones y en ocasiones son más de cien la palomas que se posan en el edificio», apuntan. «Hace unos años se colocó un aparato de sonido estridente que las espantaba, pero ha pasado a ser inútil, se posan sobre él y hacen caso omiso a sus sonidos», señalan.