Un homenaje a las raíces polesas

«Soy lo que soy porque tengo raíces polesas». El sacerdote Andrés Fernández Díaz no quiso olvidarse ayer de aquellos que a lo largo de la historia pasaron inadvertidos pero que sentaron las bases de lo que hoy son la localidad y sus gentes, y así lo reiteró en varias ocasiones durante el acto de entrega del galardón 'Personaje del Añu' que le concedió el colectivo Amigos del Roble coincidiendo con la festividad de San Pedro, patrón de la villa. «Uno no es poleso si no tiene en su mente y en su corazón a quienes nos han traído hasta aquí, a quienes han hecho a la Pola muy grande», señaló.

La asociación destaca del cura «su amor por la villa y su defensa de las tradiciones», en las que suele participar siempre que puede. No obstante, Fernández -que estuvo acompañado por su madre, Marichu Díaz-, señaló que «las cosas nuevas de la Pola nunca pueden estar reñidas con lo anterior».

Por su parte, la otra protagonista de la jornada fue Ana María Álvarez Lagranda, nombrada 'Chigrera del Añu' «por su desinteresada labor y colaboración» con los Amigos del Roble, a quienes ayuda con el cobro de recibos, entre otras cosas.

Con la entrega de ambos galardones, los Amigos del Roble pusieron punto y final a la celebración de San Pedro, que iniciaron el miércoles por la tarde con la salida y tala del ejemplar que a medianoche los casados plantaron en la plaza de Les Campes. Una vez más, demostraron que el matrimonio imprime experiencia y frente a los tres cuartos de hora que tardaron los solteros en dejar listo el álamo en la noche de San Juan, consiguieron alzar el árbol en siete minutos.