Una despedida de fiesta a lo burro

La parroquia de Collao, en el municipio de Siero, despidió ayer sus fiestas en honor a San Cristóbal, y lo hizo a lo burro. La tradición sigue muy viva con casi cuatro décadas de historia y los siete jinetes que tomaron la salida en la popular carrera a lomos de sus respectivos pollinos supieron, un año más, ofrecer el espectáculo que el público reclama.

La prueba constó de cuatro partes, a cada cual más divertida. La primera consistió en un desfile de disfraces. Eliana González jugaba en casa y eligió el atuendo de Fiona, la princesa de Shrek, que fue el más destacado. «Vengo con Asno», bromeaba señalando a su burro en referencia al personaje de la película de animación. Es una de las habituales en la competición y no le fue nada mal; terminó en tercera posición en dos de las pruebas.

Su hermana Mireia optó por un traje rosa de flamenca. Era su primera vez y demostró que llega pisando fuerte; disputó el podio en cada una de las vueltas y no abandonó pese a que su montura no se lo puso nada fácil. Los jinetes no solo tienen que controlar a los animales y guardar el equilibrio; también deben pasar diferentes pruebas como comer un pastel milhojas o beber un refresco sin manos, sacar una pelota de tenis de un cubo con agua, pinchar globos llenos de harina o comer una palmera subidos al burro.

La carrera suma casi cuarenta años de historia y mantiene intacta la tradición

Entre medias se produjeron numerosas caídas, algunas divertidas y otras más aparatosas que causaron risas y preocupación a partes iguales entre los cientos de espectadores. Melchor Fernández y Mireya Alonso, llegados desde Laviana y aficionados a este tipo de carreras, se encargaron de ayudar a la comisión de fiestas en la organización y a los jinetes durante el recorrido.

La jornada se completó con la popular merienda, que reunió a más de 400 personas y las orquestas Ledicia y Dominó pusieron el broche a cuatro días de fiesta.