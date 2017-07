Una pelea pactada entre menores alerta a los vecinos del parque de La Paz

Pasadas las diez de la noche del domingo en Lugones, en el parque de La Paz, a la vista de todo el que pasara por allí, una pandilla de chicos de no más de quince años, según el relato de los testigos, grabaron a dos de ellos pegándose. Después, se esfumaron.

Una vecina, que prefiere permanecer en el anonimato, relató ayer a este periódico que «a las diez y cuarto de la noche llegó un grupo de entre 20 y 30 chicos y chicas y se pararon junto a un árbol en el parque de La Paz». «Aparentemente estaban de buen rollo y riéndose, hasta que uno de ellos dijo algo así como '¿empezáis o no?'». Fue, supuestamente, la señal para que dos de ellos, según la testigo, comenzaran a pelearse «a puñetazo limpio», mientras el resto del grupo, en corrillo, les jaleaba y grababa con sus teléfonos móviles.

Sorprendió la celeridad con la que el grupo llegó a la zona y se marchó sin ser identificado. La testigo recalcó que la trifulca no duró «más de dos minutos, lo que tardé en ir a avisar a un vecino». Pasado ese tiempo el grupo se disgregó. «Debieron hacerse daño, porque se marcharon muy rápidamente», explicó.

«Es la primera vez» que presencia un episodio de estas características en los 38 años que lleva viviendo en Lugones. «Todo parece apuntar a que fue la típica quedada premeditada para pegarse, parece que todo estaba pactado de antes», dedujo.

El incidente generó ayer un gran revuelo entre los vecinos del parque de La Paz y Lugones en general, tanto a pie de calle como en las redes sociales, en las que varios testigos reconocieron haber presenciado las hostilidades entre los jóvenes, así como a adolescentes grabando las escenas con sus teléfonos móviles.

El responsable de un establecimiento hostelero del barrio del parque de La Paz apuntó ayer que «en el momento en que se produjo el suceso teníamos bastante gente en el local, por lo que yo no pude ver nada», si bien reconoció que fueron varios los clientes y vecinos quienes le relataron la pelea. «Sé que, por lo que me describieron vecinos y gente que viene por aquí, hubo algo en el parque y, de hecho, hoy me hizo un comentario un cliente acerca de esto».

Este episodio de violencia se une a otras situaciones denunciadas por los vecinos de esta zona de Lugones en los últimos meses. En este sentido, los usuarios del parque han avisado en repetidas ocasiones de actos vandálicos contra el mobiliario urbano y pintadas, tanto en los bancos de la zona como en muros y paredes de las inmediaciones.

La pelea del domingo «fue algo completamente surrealista; nunca creí que fuera a presenciar algo así en mi vida», concluyó la testigo del violento episodio.