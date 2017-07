Siero critica la propuesta de convenio con el Servicio de Emergencias

Al equipo de gobierno de Siero no le gusta la propuesta del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para renovar el convenio por el que se regula la prestación del servicio. «Nos piden una subida de casi el 50% que no podemos asumir y que no aceptamos», explicó ayer el alcalde en funciones, Javier Rodríguez Morán, quien no obstante aseguró que «el servicio está garantizado».

Según detalló el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, el pasado año la firma del convenio supuso un gasto para el Ayuntamiento de 616.607 euros, mientras que este año asciende a 917.910,52. «Repercuten la parte proporcional del coste del personal, pero estamos en un momento de congelación salarial y de plantilla, por lo que no le encontramos explicación», añadió.

Señaló que las previsiones que manejaba el Ayuntamiento y que así figuran en el presupuesto del presente año es una subida del 1%, la misma que en 2016. «El año pasado ya tuvimos que negociar porque tampoco estábamos de acuerdo con la propuesta inicial; tenemos voluntad de llegar a un acuerdo, pero lo lógico es que aporten una explicación porque no puede ser que cada vez que nos reunimos nos planteen una cantidad nueva», insistió.