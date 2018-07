IU acusa al equipo de gobierno de PSOE y Foro de «trato de favor» al Club Siero Edgar Cosío, portavoz de IU. / NOSTI El grupo municipal desvela que la entidad no ha justificado una subvención de 6.000 euros de 2016 y que el Ayuntamiento no ha reclamado su reintegro LYDIA IS POLA DE SIERO. Martes, 10 julio 2018, 00:26

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Siero, Edgar Cosío, desveló ayer que la subvención nominativa de 6.000 euros concedida al Club Siero en 2016 para financiar varios actos relacionados con la celebración de su centenario no ha sido aún justificada aún y criticó que el Ayuntamiento no haya abierto el preceptivo expediente de reintegro. «Con carácter general, los gastos subvencionados deben justificarse al acabar el ejercicio con las correspondientes facturas, pero ha pasado año y medio y sigue sin contar con el visto bueno de la Intervención municipal», apuntó.

Cosío recordó que la ayuda -aprobada por el Pleno en septiembre de 2016-, se otorgó para financiar los gastos derivados de la equipación conmemorativa del centenario del club, la edición de trípticos informativos con la historia de la entidad y la celebración de un concierto especial. «Nos abstuvimos en la votación y en la tramitación del expediente solicitamos una memoria económica que reflejara el gasto que iba a suponer cada una de las actuaciones a subvencionar», añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que ya entonces su grupo municipal expresó dudas acerca de cómo debería actuar el Ayuntamiento en caso de que alguna de las tres ramas de las subvención no se ejecutara. «Parece que esas dudas eran fundadas, pues no tenemos certezas de que se llevaran a cabo las tres cuestiones a las que la subvención debía contribuir, pero sobre todo por la tramitación posterior que ha tenido lugar en el Ayuntamiento», señaló.

En este sentido, el edil explicó que una vez que el beneficiario de una ayuda presenta las facturas, si la Intervención municipal detecta algún defecto solicita su subsanación y, en caso de no producirse, el Ayuntamiento inicia un expediente de reintegro de las cantidades no justificadas. «Sin embargo, no nos consta que se haya abierto ningún procedimiento», aclaró.

Cosío calificó de «extraño» e «inaceptable» lo que considera «un trato de favor» y abundó que «más aún después de que haya transcurrido un mes desde que preguntásemos en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal y en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Modernización y Administración Municipal y el equipo de gobierno de PSOE y Foro, con el alcalde y presidente del Patronato a la cabeza, no hayan hecho nada y sigan esperando no se sabe muy bien a qué».