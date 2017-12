'Agora Asturies' pide «planificar» otro modelo productivo y medioambiental El diputado Héctor Piernavieja dice que antes de invertir más dinero en el polígono de Bobes habría que reflexionar con los actores sociales J. C. D. BOBES. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:07

El diputado regional de Podemos y candidato a la secretaría general de su partido por Agora Asturies, Héctor Piernavieja, reclamó ayer durante una visita a los terrenos del polígono industrial de Bobes «una planificación integral del modelo territorial y productivo que queremos impulsar en Asturias», y acusó al Gobierno del Principado de «improvisación» y de intentar desarrollar un modelo «agotado y fracasado».

Piernavieja mencionó que se necesitarían otros catorce millones de euros para concluir el polígono de Bobes, cuyas obras llevan paralizadas desde hace cinco años. «Antes de abordar inversiones de esa magnitud, quizás sea necesario hacer una reflexión colectiva amplia sobre a qué queremos dedicar el modelo productivo asturiano». Y considera que ese debate debe involucrar al conjunto de los actores sociales de la región.

El diputado estuvo acompañado por Ernesto Díaz, miembro de 'Agora Asturies' e integrante de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, quien puso a Bobes como ejemplo de «escasa planificación y desorden urbanístico». Destacó su «alta biodiversidad» y denunció que «en Asturias se presta muy poca atención a estas zonas interurbanas del área central». Díaz añadió que su candidatura pretende «poner en valor la conservación de la naturaleza» incluyendo también estos espacios cercanos a las urbes.

El plumero de la Pampa

Piernavieja habló también de la proliferación del plumero de la Pampa que, precisamente, invade toda esa zona de de Siero. Considera que resolverlo en un solo ejercicio sería «una labor ardua y difícil», por lo que aboga por «una estrategia que tenga una pata a corto plazo, pero también a medio y largo plazo». Subrayó que se trata de una planta «muy agresiva con el territorio, que requiere de importantes esfuerzos no solo para poder erradicarla, sino incluso contenerla». Calificó la reserva de medio millón de euros en el presupuesto del próximo año como «un primer paso, pero no servirá de nada si no se le da continuidad».