El alcalde de Siero afirma que «en política no vale todo» El alcalde de Siero, Ángel García. / Susana San Martín El socialista Ángel García emplaza «a la autocrítica y la reflexión» a quienes hayan emitido una opinión sobre su situación tras la apertura del expediente EFE Oviedo Jueves, 28 septiembre 2017, 15:17

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado hoy que en política "no todo vale" después de que la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE archivase la investigación abierta por el mismo órgano de la FSA sobre su incremento patrimonial al no advertir ningún enriquecimiento ilícito.

"En política hay gente que actúa de una manera y luego se le puede volver en contra porque puede pasarle a él y luego lo ve de otra manera", ha señalado García en rueda de prensa tras emplazar "a la autocrítica y la reflexión" a quienes hayan emitido una opinión sobre su situación tras la apertura del expediente.

El alcalde sierense, que ha lamentado que la palabra compañeros se emplee "con poco rigor" dado que "no todos lo somos", ha señalado también que no ha recibido ninguna llamada de la dirección saliente de la FSA tras el archivo del expediente, algo que ha asegurado no necesitar pese a que, a su juicio, "pedir perdón no cuesta nada".

"Me gustaría que mi caso sirva de ejemplo para el futuro y la nueva dirección de la FSA lo tengan como ejemplo de lo que no debería ocurrir", ha apuntado tras asegurar que cuando entró en política en 2007 su declaración de bienes ya reflejaba un patrimonio importante "fruto del esfuerzo y el trabajo de toda una vida".

A su juicio, "alguien será responsable de haber hecho las cosas de manera incorrecta" y de que se le haya "machacado", señalado, acusado y condenado "mediática y políticamente" para que ahora la cuestión se resuelve de manera contraria sin que pasa nada, "eso va a la mochila y vale todo".

La resolución dictada por la dirección federal del PSOE señala que la documentación entregada por García acredita una serie de adquisiciones efectuadas en los últimos años y la formalización de los correspondientes préstamos financieros o hipotecarios.

El expediente fue incoado en marzo de 2017 por la Comisión Regional de Ética de la FSA-PSOE, ante la que compareció en mayo el alcalde de Siero, y varios meses después diversos medios de comunicación publicaron informaciones sobre esta investigación.

Ante esta circunstancia, el secretario general del PSOE de Siero, Roberto García Moris, remitió a la Comisión Regional de Ética un escrito en el que imputaba a ese órgano haber filtrado la investigación, denunciaba la indefensión del alcalde y consideraba muy grave menoscabar la imagen de cargos públicos socialistas.

La FSA elevó entonces el expediente a la Comisión Federal de Ética y fundamentaba su competencia para investigar al alcalde sierense en un precepto establecido en los estatutos del PSOE asturiano cuya redacción, a juicio de dicho órgano, "no es un ejemplo de claridad ni un prodigio de técnica jurídica".

Según Ferraz, esa competencia recae sobre la Comisión Federal de Ética, que no la delegó en la FSA, y que asignarse esa responsabilidad a través de unos Estatutos regionales constituiría "una extralimitación" dado que sólo podría hacerse dentro de la normativa que rige el partido a nivel federal.