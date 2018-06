La asamblea de Podemos Llanera decidirá la marca electoral

El horizonte de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año se acerca y las formaciones comienzan a moverese. En el seno de Podemos Llanera aún no se ha decidido si la formación va a ir por libre a las elecciones o si, por el contrario, se buscará unir fuerzas con Izquierda Unida. La portavoz de Somos Llanera, Isabel Fernández, recalcó ayer que «aún no sabemos si nos vamos a presentar ni de qué manera. Ni siquiera yo no sé si me voy a presentar o no».

No obstante, la portavoz municipal de la formación y concejala de de Participación Ciudadana, Consumo y Sanidad quiso dejar claro que eso es algo que «decide la asamblea». En este sentido señaló que se convocará «la semana que viene o la siguiente». Isabel Fernández subrayó que «eso no es lo más urgente; lo que más preocupa ahora mismo es el Alcuentru de asociaciones y trabajar por los vecinos de Llanera».

A principios de esta semana la coordinadora de IU Llanera, Ruth Rodríguez, dijo que la formación no se está planteando presentarse a las municipales con Podemos. Al menos no de momento. Apuntó al Consejo Político como el órgano donde se debaten y aprueban los pasos que da el partido «y, a fecha de hoy, no se ha abordado cuestión alguna de la convocatoria electoral del próximo año».

Respeta la forma de organizarse de otros partidos, «pero IU Llanera es autónoma en sus decisiones y rechazamos que nos involucren en valoraciones y estimaciones que hagan otros». Y concluyó diciendo que el Consejo Político tomará la decisión «cuando corresponda». Somos Llanera prefiere esperar para valorar esa opción, según informaron desde el partido.