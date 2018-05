Asturianistes por Nava y el PP piden que se regularicen los terrenos de Fuensanta Vista de una parte de la planta embotelladora que Aguas de Fuensanta tiene en sus instalaciones de Nava. / PABLO NOSTI Ambos grupos fuerzan hoy un Pleno porque la actual calificación del solar de la planta embotelladora es incompatible con la actividad empresarial LYDIA IS NAVA. Martes, 22 mayo 2018, 00:07

Asturianistes por Nava (APN) y el Partido Popular han forzado al equipo de gobierno socialista a convocar un Pleno extraordinario en el que la corporación abordará el estado actual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -en trámite desde hace trece años-, y la inclusión en el planeamiento del plan especial de Fuensanta que permitirá regularizar los terrenos en los que se asienta la empresa Aguas de Fuensanta, cuya calificación como suelo no urbanizable de especial protección es incompatible con la actividad empresarial. La sesión se celebrará hoy, a las ocho de la tarde.

«Es la segunda vez en esta legislatura que planteamos la necesidad de hacer un Pleno con estos temas porque nos encontramos con que el último plan de trabajo que ha presentado el equipo redactor del PGOU es una copia casi literal al que entregó en 2015 y consideramos que no tener normativa urbanística está acarreando problemas muy gordos al municipio, el más sangrante el de Fuensanta», explicó Emilio Ballesteros, edil de APN. Según recordó el exalcalde, en 1996 se aprobaron las normas subsidiarias del planeamiento de Nava que asignaron una calificación errónea a los terrenos. «Nadie se dio cuenta, ni la empresa que explotaba las instalaciones, ni el Ayuntamiento, ni el Principado; salió a la luz cuando los anteriores propietarios se pusieron a legalizar unas obras que habían llevado a cabo sin autorización», apuntó.

La empresa entró en concurso de acreedores y fue adquirida en 2014 por Global SMM 2009, que en la actualidad es la responsable de regularizar la situación de los terrenos. «A nuestro entender, la modificación puntual de las normas subsidiarias que se necesita debería realizarla el Principado porque se trata de algo urgente y el Ayuntamiento carece de medios, pero el equipo de gobierno defiende que es la empresa quien tiene que plantear una propuesta» añadió Ballesteros. En la actualidad, el procedimiento aún está en el trámite ambiental. Por su parte, el portavoz del PP, Pablo Onís, criticó la falta de avances en la redacción del PGOU, adjudicado en 2005 al equipo de Ramón Fernández-Rañada. «El equipo de gobierno no ha hecho nada, lo que demuestra su falta de compromiso con el desarrollo urbanístico del concejo mientras muchos vecinos nos trasladan su preocupación acerca de sus terrenos y las empresas necesian un horizonte claro y seguridad jurídica», señaló Onís. Asimismo, advirtió de que «la demora en la tramitación y los cambios sufridos por la legislación hacen más que probable la aparición de sobrecostes».

Críticas al equipo redactor

Pero no solo APN y PP se muestran críticos con la gestión urbanística del PSOE. La portavoz de Foro, María José Rey, también hizo hincapié en que «los cambios que exige la nueva normativa obligan a hacer un contrato menor con el equipo redactor». La edil lamentó que «el PGOU esté en un callejón sin salida» y añadió que «de poco han servido los informes técnicos municipales de 2010, 2012 y 2015 porque el último borrador contiene los mismos planos que bloquean el desarrollo urbanistico al poner exigencias que no son legales o que el Ayuntamiento no puede desarrollar».

Y Luis Catalán, portavoz de Agora Nava, señaló que «no sé si el señor Rañada nos está tomando el pelo porque no es fácil entender que no amolde el proyecto a lo que especifica el Ayuntamiento, que a fin de cuentas es su cliente». Asimismo, apuntó que «es intolerable que sigamos con el plan a medio diseñar y recordó al resto de partidos que «el PGOU es una responsabilidad compartida, por lo que deberíamos tratar de remar en la misma dirección».

Por otro lado, el alcalde de Nava, Juan Cañal, adelantó que el próximo paso será aunar los criterios del equipo redactor con los de la arquitecta municipal. «La intención es sacarlo adelante lo antes posible», dijo.