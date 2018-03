El Ayuntamiento de Siero cede en precario por un año las instalaciones de El Fonganón

El gobierno de Siero acordó ayer la cesión en precario por un período de un año de las instalaciones deportivas de El Fonganón al Club Hípico L´Asumu, que se ha constituido recientemente como asociación. El asunto se debatió ayer en la comisión informativa de Hacienda y Patrimonio y recibió el voto favorable del PSOE, Foro y PVF, mientras que el resto de grupos se abstuvieron.

Con posterioridad, el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, firmó el decreto de cesión de este antiguo campo de fútbol, situado en la parroquia de La Carrera, por lo que ya no será necesario que pase por el Pleno. El alcalde de Siero, Ángel García, justificó ayer esa cesión temporal en que aún no se sabe cuál va ser el destino de esos terrenos en el futuro Plan General Municipal de Ordenación de Siero, además de que L´Asumu había realizado tareas de limpieza y acondicionamiento. No obstante, hasta el momento, tan solo disponía de permiso para realizar pruebas ocasionales.

El alcalde precisó también que la asociación está pagando el agua que utiliza y que la electricidad no procede de la red pública, tras una inspección qur se realizó.