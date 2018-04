«El Ayuntamiento debe ser más ágil, un expediente no puede durar años» Rubén Ordiales Gutiérrez, ayer en la Pola. / SUSANA SAN MARTÍN Rubén Ordiales Gutiérrez Presidente del Partido Independiente de Siero (Pinsi)«Sé que este año va a ser difícil y que habrá que trabajar mucho, pero lo voy a dar todo; voy a escuchar a todo el que tenga propuestas» LYDIA IS POLA DE SIERO. Domingo, 15 abril 2018, 00:33

Rubén Ordiales Gutiérrez tiene 49 años, vive en Valdesoto, trabaja de enfermero en la unidad de Oftalmología del Hospital Álvarez Buylla de Mieres y acaba de ser elegido presidente del Partido Independiente de Siero (Pinsi).

-¿Qué le llevó a dar el paso para encabezar la candidatura?

-Fue la gente del partido la que me animó a continuar con el proyecto, aunque tengo que reconocer que no fue una decisión inmediata, tuve mis dudas. Pero llevo vinculado al Pinsi desde que se fundó en 2006, me gusta luchar para que las cosas funcionen y tengo rodaje en el Ayuntamiento, así que al final me decidí. Acudo como representante del partido a las reuniones de la Fundación Municipal de Cultura y siempre he estado muy vinculado al movimiento asociativo, fui presidente del Grupo Folclórico San Félix de Valdesoto y en la actualidad lo soy de la asociación de vecinos.

-¿Va a introducir algún cambio en el funcionamiento del partido?

-Alguno haremos porque el equipo es diferente, pero la línea general va a seguir siendo la misma.

-¿Hará campaña de afiliación?

-Quizás esto no guste a todo el mundo, pero creo que no sirve de nada tener muchos afiliados si al final solo trabajan cuatro. Lo que busco es gente afín, con ideas, que tenga ganas de trabajar y que comparta nuestro proyecto de futuro.

-¿Cómo va a afrontar este año que queda para las elecciones?

-Sé que va a ser difícil y que habrá que trabajar muy duro, pero lo voy a dar todo. Quiero que la gente sepa que puede contar conmigo, que voy a escuchar a todo el que tenga propuestas y a quien quiera opinar sobre lo que es necesario mejorar.

-¿Se marca algún objetivo si logra representación municipal?

-Más que defender retos a gran escala que suponen un aumento del gasto para el Ayuntamiento, vamos a centrarnos en defender la conservación de lo que tenemos y la mejora de cosas básicas que son prioritarias, como el saneamiento y las infraestructuras.

-¿Qué mejoraría de la actual gestión municipal?

-Una de las principales quejas que nos transmiten los vecinos es la lentitud en la tramitación administrativa y la falta de respuestas, eso tiene que cambiar. El Ayuntamiento debe ser más ágil, un expediente no puede durar años y los vecinos tienen derecho a que se les diga el motivo de por qué sí o por qué no a sus peticiones. Se habla mucho de acercar la administración al ciudadano, pero en Siero es una asignatura pendiente.

-¿Qué opina de la fragmentación del municipio, con ocho grupos políticos con representación?

-La pluralidad es buena y obliga a las fuerzas con más peso a tener que negociar, a hacer política. La mayoría de partidos tienen unas directrices marcadas de las que no se apean y que muchas veces están alejadas de la realidad local. Aquí el Pinsi juega con ventaja. A mí me da igual si una propuesta viene de un vecino o de un grupo político contrario, si es buena, estaré encantado de apoyarla o de asumirla.

-¿Considera que hay un trato desigual entre la zona rural y los núcleos urbanos?

-Claro que las hay, la zona rural está un poco desdejada a pesar de que es un eje básico. Lo que hay que hacer es atraer a la gente, no hacer que se vaya. Uno de los principales problemas es el transporte público, hay que buscar fórmulas y soluciones.

-Toma el relevo de Juan Camino, ¿qué destaca de su trayectoria?

-La principal característica de Juan y por lo que me uní a él en su día es que es honrado. También es una persona muy trabajadora y a la que le gusta el consenso. Siempre ha defendido que las cosas tienen que hacerse bien. Por ejemplo, es bueno para el funcionamieno del Ayuntamiento que los presupuestos se aprueben en tiempo y forma y eso se ha logrado gracias a él.