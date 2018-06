El Ayuntamiento reclamará a Carreteras que señalice la senda de la avenida de Pando Zona de la senda interrumpida por el quitamiedos. / E. C. La Policía Local ya ha emitido su informe y el concejal de Obras de Llanera espera que la vía pueda abrirse totalmente lo antes posible MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Martes, 19 junio 2018, 00:13

El Ayuntamiento de Llanera solicitará a la Dirección General de Carreteras que señalice la rotonda de la senda de la avenida de Pando, tras el acuerdo alcanzado en el último Pleno municipal ordinario a partir de una moción presentada por el Partido Popular. El concejal de Obras y Servicios de Llanera, José María Vega, explicó que ya se solicitó el informe preceptivo a la Policía Local, «que lo emitió a finales de la semana pasada. Ahora se pedirá a la Dirección General de Carreteras que, previo informe suyo y con el contenido del nuestro, señalice la rotonda que es de su titularidad».

Respecto a los plazos relativos a la apertura definitiva de la senda no quiso aventurar una fecha, si bien confió en que se produzca a la mayor brevedad. «Plazos no sabemos, pero en todo caso será rápido», recalcó. Ángel García, presidente de la Asociación de Vecinos de Lugo de Llanera (Cafamilu), entidad impulsora de la medida, consideró «razonable» que se extreme la seguridad en la zona, ya que «si vas andando por esa senda después de la rotonda muere contra un quitamiedos, lo que no es lógico».

«Sales a una carretera que tiene tráfico y es necesario aumentar laseguridad y lo avisos», destacó. Después de varios años, el Gobierno Autonómico ejecutó en 2016 la tan demandada senda que une Lugo de Llanera con la AS-II, obra conocida como la senda de la avenida de Pando. En su moción presentada al último Pleno municipal el Partido Popular de Llanera solicitaba un acuerdo para pedir al Principado la retirada del quitamiedos al final del recorrido, en la conexión con los accesos a la carretera que va al Parque Tecnólogico.