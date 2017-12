La baja de la pediatra de El Berrón deja al consultorio varios días sin servicio Gustavo Forcelledo, Javier Pintado, Ana Ballester y Andrés Fernández Vilanova, delante del consultorio periférico de El Berrón, en el que la baja de la pediatra lleva sin cubrirse dos meses. / SUSANA SAN MARTÍN Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos, critica el colapso del área al no disponer de personal que cubra las ausencias LYDIA IS EL BERRÓN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:17

El consultorio periférico de El Berrón vuelve a tener problemas con la atención sanitaria. Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos Asturies, visitó ayer la localidad para advertir del colapso del área de Pediatría, donde la baja de la única especialista del centro lleva dos meses sin cubrirse formalmente, lo que ha generado en las últimas semanas que no se haya podido prestar el servicio al menos durante tres días.

«Se están llevando a cabo sustituciones de forma irregular, con personal de otros centros que ya de por sí tienen una disponibilidad limitada», aseguró el portavoz de Sanidad de la formación morada. Es el caso del centro de salud de Noreña, cuya titular de Pediatría tiene asignadas 600 cartillas, que se duplican cuando se hace cargo de las del consultorio periférico de El Berrón. La situación se agrava cuando coincide que esta profesional no puede ocuparse de las consultas de la localidad vecina. «No es un caso aislado, afecta a todas las áreas sanitarias», añadió.

La atención en Pediatría a jornada completa fue un logro de los vecinos de El Berrón tras años de reivindicaciones, ya que hasta septiembre de 2016 solo disponían del servicio a media jornada, que compartían con Colloto. También han criticado en numerosas ocasiones la saturación de los tres médicos de atención primaria, que superan los 1.700 pacientes por facultativo.

«No es que no haya pediatras, es que el Sespa los espanta», aseguró Fernández Vilanova, que recordó que cada año se forman siete especialistas en Asturias, una cifra que incluso supera a la de las jubilaciones. «Los diez años sin oposiciones pesan, pero no hace falta remontarse tan atrás, ahora mismo hay condiciones que no se están aprovechando, con siete plazas vacantes de Pediatría que podrían ofrecerse como interinidades; sin embargo ofrecen contratos eventuales que no pueden ser de más de doce meses», detalló.

70 consultas al día en la Pola

Asimismo, hizo hincapié en que «el círculo vicioso de la precariedad centrifuga a profesionales que ya están trabajando». Y como ejemplo señaló el caso del centro de salud de la Pola, en el que las especialistas de Pediatría atienden 70 consultas al día, una situación que ya han trasladado a la inspección de trabajo. «El servicio no se deteriora por sí mismo», apuntó.

Durante su visita a El Berrón, Fernández Vilanova estuvo acompañado por Javier Pintado y Ana Ballester, concejales de Somos Siero, y por Gustavo Forcelledo, representante del Consejo Ciudadano de Podemos Asturies, y recordó que en el transcurso de la fallida negociación presupuestaria con el gobierno regional su formación propuso contratar a un centenar de profesionales, entre ellos quince pediatras. «Disponer de un mayor número de profesionales confiere una mayor capacidad de adaptación a ausencias, sobre todo en centros donde trabaja una sola persona», defendió.