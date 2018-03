«Para celebrar una tradición hay que saber de dónde viene y qué significa» El párroco Juan Manuel Hevia, durante la bendición de Ramos en la igleSia de la Pola. / FOTOS: NOSTI Juan Manuel Hevia, párroco de la Pola defiende durante la bendición de Ramos la autenticidad de la Semana Santa LYDIA IS POLA DE SIERO. Lunes, 26 marzo 2018, 00:48

El párroco de la Pola, Juan Manuel Hevia, aprovechó ayer el lleno que registró la iglesia de San Pedro para poner un 'examen' a los asistentes a la bendición de Ramos que debido a la intensa lluvia se llevó a cabo en el templo en lugar de en el exterior de la capilla de Santa Ana. «Si pregunto qué es lo importante de este domingo, ¿qué me decís?», inquirió. Y aclaró que «los ramos no son lo importante, no son una cuestión mágica ni nos van a proteger de nada en especial, son una señal de lo que celebramos hoy, que es la entrada de Jesús en Jerusalén, de lo que vamos a celebrar hasta el domingo de Pascua, la Semana Santa».

El párroco defendió también que «para celebrar una tradición hay que saber de dónde viene y lo que significa» e ironizó con la pregunta más formulada en los últimos días, sobre si se celebraría la bendición en Santa Ana. «Si llueve, ¿tendéis la ropa fuera?», apuntó. Entre los asistentes, resignación al quedarse sin la procesión de La Borriquilla que protagonizan los niños que el pasado año hicieron la Primera Comunión.

Un sentimiento que fue compartido en todas las parroquias de la zona centro, donde las bendiciones de los ramos y las palmas se llevaron a cabo en el interior de las iglesias. En Nava también tuvieron que suspender la procesión de Jesús sobre el borrico y confían en que el mal tiempo dé una tregua para los actos previstos esta semana.

El más inmediato será el miércoles. A las siete y media de la tarde se celebrará una misa en la iglesia parroquial y a su término, habrá un Via Crucis por la plaza Manuel Uría. Por su parte, el jueves tendrá lugar, a las 18.30 horas, la eucaristía de la Cena del Señor y, a las 20 horas, el Sermón del Encuentro y la posterior procesión.

También miran al cielo en Lugones. La localidad acogerá el viernes, a las 12 horas, el Vía Crucis desde El Carbayu a la iglesia de San Félix. Por la tarde, a las cinco habrá misa, a las seis se celebrará la procesión del Santo Entierro y a las nueve, la de la Soledad.