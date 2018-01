El circuito de motocross de Llorianes acogerá pruebas y una escuela Una vista aérea del circuito de motocross que se proyecta en Llorianes (Valdesoto). / Pablo Nosti Sería el único homologado de Asturias y la secretaria del club promotor, Luz Solís, está convencida de que atraería visitantes a Siero JOSÉ CEZÓN SIERO. Jueves, 11 enero 2018, 02:28

El Motoclub Valdesoto pretende convertir el circuito proyectado en Llorianes en el único equipamiento homologado y polivalente de Asturias para los practicantes y aficionados al motocross. Sus tres principales usos serían: espacio profesional para los entrenamientos, formativo y competitivo, según explicó ayer la secretaria del club, Luz Solís, quien está convencida de que el circuito puede atraer visitantes al concejo y promocionar el nombre de Siero en el exterior. «Y al Ayuntamiento no le va a costar dinero», advierte.

Lo prioritario sería transformar el circuito -que posee una longitud aproximada de unos mil quinientos metros- en unas instalaciones para que los pilotos profesionales y federados puedan desarrollar sus entrenamientos sin tener que solicitar autorizaciones. Solís piensa que la disponibilidad de un espacio adecuado favorecería el incremento de las licencias deportivas. «Hay mucha gente practicante que no saca la licencia porque no tiene dónde entrenar», afirma.

Otro de los propósitos es crear una escuela de motocross para impartir clases a niños y de iniciación, así como de conducción de motos y perfeccionamiento. «Ya lo tenemos hablado con la federación», comenta la secretaria. Y el tercer pilar del proyecto sería la posibilidad de acoger cada año alguna competición, que bien podría ser de ámbito nacional o incluso algún campeonato europeo de 85 o 125 cc. A partir de ahí, los promotores estarían abiertos a otras iniciativas o disciplinas deportivas como la BTT o el Trial. También aspiran a desarrollar alguna actividad en colaboración con el Patronato de Deportes de Siero.

El recinto -ubicado en la antigua 'Cantera de Sabino' y que ya acogió una carrera en octubre de 2013- se distribuiría en un circuito debidamente delimitado y vallado, una zona de boxes, un aparcamiento para el público, unos baños portátiles y una zona de residuos. Y serían los propios miembros del club, que sobrepasa el centenar de socios, los encargados de abrir y mantener las instalaciones.

«Que no nos tengan miedo»

Respecto al tema de las emisiones de ruidos, la secretaria del club afirma que se van a instalar pantallas acústicas y arbolado: «Lo último que quisiéramos hacer es molestar a alguien y vamos a poner todos los medios para evitarlo, que no nos tengan miedo; además, estamos abiertos al diálogo». Y de los entrenamientos, comentó que en invierno se desarrollarían solo por las tardes «y no todos los días». Y nunca habría actividad nocturna, ya que el circuito no dispondrá de iluminación, ni en días de lluvia.

Gran cantera en Siero

Solís mencionó la gran cantera de pilotos de motocross originarios de Siero, entre ellos, su propio hijo Pablo Gutiérrez, que fue campeón de Europa y de España con tan solo 12 años; Borja Llosa, Lucas Castaño o Pablo Valle Vigón. Y aludió a la enorme afición que despierta este deporte. En la carrera que el club organiza durante las fiestas del Carmín, junto al campo de El Bayu, asisten entre dos mil y tres mil espectadores. «Y no vienen más porque no hay más sitio para aparcar», asegura.

El expediente administrativo del circuito se encuentra ahora en la fase de aprobación del estudio de implantación y el plan especial, al que se le ha añadido un anexo tras las observaciones formuladas por la CUOTA, que deberá volver a emitir otro informe. «Hay mucha gente trabajadora y con ganas de que este proyecto salga adelante», concluye Solís.