Ciudadanos reclama la equiparación salarial

El coordinador de Ciudadanos Nava, Miguel Cerejido, presentó ayer en el registro municipal una propuesta para que el equipo de gobierno traslade al Pleno una moción que defienda la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad del Estado. La formación no tiene representación en la Corporación naveta, de ahí que haya pedido a los socialistas su apoyo y confía en conseguir la aprobación del resto de fuerzas. «Se trata de una reivindicación histórica y la diferencia salarial no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado», lamentó. Asimismo, varios miembros del grupo local aprovecharon para refrendar la recogida de firmas que lleva a cabo la Asociación por la Justicia Salarial para la Policía (Jusapol) para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular.