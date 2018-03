El Club Ciclista Colloto inaugura una escuela para niños en Llanera y Lugones

El Club Ciclista Colloto comenzará a impartir en abril unos novedosos talleres para niños, con el objetivo de fomentar la seguridad vial y un mejor manejo de la bicicleta. Dichas acciones se desarrollarán en Llanera y Lugones. Bajo la denominación de la BiciEscuela, el proyecto del Club Ciclista Colloto pretende llegar a niños de 6 a 12 años, en una actividad no competitiva «que tiene como objetivo mejorar la seguridad y el manejo de la bicicleta de los más pequeños», explicaron fuentes de la entidad. Así, mediante juegos, obstáculos y circuitos se desarrollarán las capacidades de los jóvenes ciclistas, «de forma que estarán listos para afrontar distintas dificultades que puedan encontrar en su día a día con la bicicleta, preparándolos no solo para un uso recreativo de la bici si no también, de cara al futuro como medio de transporte o incluso la competición».

La BiciEscuela dará sus primeras pedaladas en los meses de abril, mayo y junio, preparando así a los pequeños para disfrutar de la bici durante el verano y con la vista puesta en un próximo curso que, empezando en octubre, coincida con el calendario escolar completo. Las clases, de una hora de duración, se darán en Lugones los lunes, a las 16.15, en el colegio público La Ería. Comenzarán el 9 de abril. En Lugo de Llanera se desarrollarán los viernes, a las 17.45, en el colegio, a partir del 13 de abril. Serán impartidas por un técnico del club titulado por la Federación Española de Ciclismo.