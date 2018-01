Comerciantes de Lugones piden bajar la tasa de basuras y mejoras en el servicio Un vecino de Lugones deposita una caja en un contenedor de reciclaje de papel y cartón. / PABLO NOSTI Denuncian que las tiendas pagan «el triple» que los particulares y solicitan al Ayuntamiento que, al menos, se haga la recogida a pie de negocio MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 18 enero 2018, 00:07

Los comerciantes de Lugones demandan una «significativa» bajada de las tasas por el servicio de recogida de residuos que, en su opinión, se les grava en exceso en comparación con los particulares, sin que como contrapartida se les preste un servicio «a pie de comercio». La secretaria de la Asociación de Servicio y Comercio de Lugones (Asecol), Rosa Vázquez, aseguró que el sector local sigue «con la problemática de la recogida de la basura a los establecimientos; pagamos el triple de cuota, o más incluso, que un vecino particular».

De acuerdo con las ordenanzas municipales relativas a las tasas por la recogida de basura a domicilio, la tarifa trimestral de uso doméstico es de 12,41 euros. Locales, talleres, restaurantes y comercios de hasta 60 metros cuadrados abonan 21,81 euros. Sin embargo, «solo un 10% entrarían en el tramo de menos de sesenta metros»,expone. Rosa Vázquez apunta que el grueso de los comercios en Siero y Lugones están en el siguiente escalón impositivo; es decir, los negocios de entre 60 y 150 metros cuadrados de superficie que abonan 46,65 euros al trimestre.

Vázquez aseveró que «antes de los contenedores teníamos un servicio de recogida de basura del que ahora carecemos». En este sentido, insistió en que que hay comerciantes cuyo negocio no está cerca de los contenedores y que, además, muchos de estos equipamientos están diariamente al límite de su capacidad. «Los del cartón están siempre a tope y muchas veces hay que dejar las cajas fuera; no tenemos una recogida de basura selectiva», recalcó. En esta línea, la representante de Asecol avanzó que «si no se buscan soluciones, tendremos que empezar a pedir al Ayuntamiento una exención del pago de la tasa de recogida de la basura». Desde su punto de vista, «si te están cobrando por un servicio, al menos que te hagan una recogida selectiva; eso o que nos bajen la cuota».

Ana José de Celis, presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto de Lugones, consideró que las cantidades que pagan los comerciantes en el concejo «son más elevadas. Antes recogían a pie de comercio, pero ahora tenemos que llevarlo al contenedor; es un incordio y, además, pagamos mucho más que una vivienda particular».

«Pagamos mucho por el canon de basura de comercio», destacó De Celis. «Respecto al cartón, que es lo que nosotros normalmente generamos, lo ideal sería que nos lo recogieran en el propio comercio o que bajaran significativamente la tasa. No es lógico pagar por un servicio que no se recibe», señaló.