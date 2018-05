Comerciantes de Lugones piden unificar el periodo de rebajas ante las «nefastas» ventas Una vecina mira el escaparate de una tienda en Lugones. / PABLO NOSTI Los dueños de pequeños negocios creen que la extensión del periodo de ofertas y la competencia de internet ponen en riesgo su supervivencia MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Sábado, 19 mayo 2018, 00:34

Los comerciantes de Lugones aseguran que el primer semestre del presente año es uno de los peores de los últimos ejercicios en cuanto a ventas, pese a que lo peor de la crisis parecía haber quedado atrás, al menos sobre el papel. Las principales agrupaciones de comerciantes de la localidad consideran que la mejoría económica aún no se ha trasladado al bolsillo de los compradores.

La secretaria de la Asociación de Comerciantes de Lugones (Asecol), Rosa Vázquez, destacó que la primera mitad del año «está siendo nefasta. Estos primeros meses yo creo que es bestial». En este sentido explicó que «normalmente el mes de febrero suele ser malo, pero es que marzo superó a febrero; abril es más de lo mismo y vemos que mayo tampoco se mueve». Ello, pese a que es época «de comuniones y bodas, no hay movimiento».

La secretaria de Asecol considera que «cuando hace buen tiempo tampoco se anima. El tiempo influye, pero ya no es una cuestión de clima; la cosa está fatal». Consideró que la situación «se debe a que la crisis no remitió y el consumo bajó enormemente. Claramente no hay dinero y la gente te lo transmite». «Vecinos que antes consumían cierto producto notas que bajan en la calidad del mismo», añadió. Vázquez asegura que la desestacionalización de los periodos de rebajas, ahora susceptibles de tener lugar en cualquier época del año, han «mal acostumbrado» al consumidor. «Lo que falta realmente es dinero, aparte de que se cambien los hábitos de compra. También es importante que se intente educar a los niños en el valor del pequeño comercio, que da vida a los pueblos», concluyó la portavoz de la Asociación de Comerciantes de Lugones.

La presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto de Lugones, Ana José de Celis, coincidió con Rosa Vázquez en que «no se ve la mejoría» en el comercio de Lugones. «Una de nuestras socias acaba de cerrar», lamentó. Consideró que «el tiempo no está favoreciendo» de cara a que los compradores se animen a incrementar el gasto. «No se nota alegría en la compra, ni se ve una mejora con respecto a los años de la crisis. Hay muchos días que no ves ni gente y eso es algo general en toda Asturias, no es cosa de Lugones», explicó. Consideró que las ventas «no han repuntado» y lo achaca, entre otras razones, «al comercio digital. Las grandes superficies siempre fueron nuestra competencia, pero internet nos está hundiendo. Hay gente que viene a las tiendas para que les expliques las características o funcionamiento de un producto y luego lo compran por internet».

Cambio de hábitos

Reconoció que «están cambiando los hábitos. El pequeño comercio por desgracia va a menos y también el hábito de compra de los consumidores ha bajado». También coincidió con Rosa Vázquez en el hecho de que el comercio «está mal acostumbrando al comprador, ya que desde hace unos años casi siempre hay rebajas y las campañas están diluidas. Los compradores están esperando a las rebajas, lo que se junta con la falta de unión del comercio y que la libertad de horarios nos ha fastidiado». De hecho, en muchos negocios de Lugones «está toda la ropa en la tienda porque el buen tiempo aún no ha llegado».