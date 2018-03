Comercios de Llanera plantean contratar seguridad privada si continúan los robos Máquina forzada en Lugo. / E. C. Dueños de negocios de la localidad se reúnen hoy con el alcalde, Gerardo Sanz, para poner en común soluciones ante la escalada de asaltos MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Lunes, 19 marzo 2018, 03:55

Comerciantes, hosteleros y vecinos de Llanera se reunirán hoy, a partir de las cinco de la tarde, con el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, para tratar de poner en común soluciones que eviten la nueva oleada de robos que sufre el concejo y que, en la semana anterior, se saldó con tres robos en bares de Lugo de Llanera y la quema de un coche, que había sido sustraído previamente para cometer, presumiblemente, los asaltos. Ramón Blanco, conocido hostelero de Lugo de Llanera, ha sido el encargado de aglutinar a hosteleros y comerciantes de cara solicitar esta reunión.

Blanco explicó que la situación, a día de hoy, «se escapa de las manos; la Guardia Civil pasa cuando puede, la Local igual y la nacional no está, directamente». En este sentido explicó que, desde el punto de vista de los propietarios de negocios del concejo, «no hay cobertura de las fuerzas de seguridad». «Hay que tomar decisiones y queremos ser educados, pero contundentes. No vale con mostrar las estadísticas de robos. Nosotros lo que vemos es que el mismo lunes hubo un robo en un bar a las tres y otro a las seis»

Lamentó que el concejo sea un habitual «foco de robos y ya ha llegado un momento en el que roban hasta coches para cometer los asaltos». Consideró que «oleadas de asaltos siempre hubo, pero últimamente más». Insistió en el hecho de que en localidades cercanas, como Lugones, ya hay sistemas de videovigilancia en funcionamiento y una proporción equilibrada entre la población y los agentes disponibles. «En Llanera tenemos 14.000 habitantes y solo cinco o seis agentes, la desproporción es total», lamentó.

«Aquí no hay vigilancia y si no se soluciona a lo mejor hay que buscar la manera de pagar una empresa privada para que vigile, lo que no podemos es estar así», recalcó. «¿Que nos queda salir a la calle a hacer de serenos?», insistió. «Queremos que el alcalde nos dé una solución, porque antes también robaban, pero es que ahora les ven hacerlo los vecinos y ni se inmutan», recalcó este portavoz de los hosteleros y comerciantes llanerenses.

Desde el lunes, los ladrones robaron en tres locales de Lugo, rompiendo las lunas con una tapa de alcantarilla en los tres casos. Llanera ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno en Asturias que se refuerce la presencia policial en la zona, especialmente tras la última oleada de robos en locales de hostelería. El concejal de Seguridad, Alberto Fernández, comentó que están en tramitación las nuevas plazas de Policía Local. «Está pendiente la constitución del tribunal y poner fecha de examen. Una vez incorporadas, se estudiará la manera de reforzar los actuales servicios», dijo.