La concejala de Bienestar Social de Llanera dimite por motivos personales Consuelo Álvarez, en su despacho de Llanera. / DAMIÁN ARIENZA Consuelo Álvarez argumenta causas privadas sobrevenidas y abandona la Corporación «tras una experiencia inolvidable y positiva» LYDIA IS POSADA (LLANERA). Viernes, 27 abril 2018, 00:08

«Hay veces en que las situaciones cambian y te ves obligada a tomar decisiones que en un principio no contemplabas; en ese caso me encuentro, una serie de motivos privados sobrevenidos me impiden atender los deberes propios del cargo de concejala con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, por lo que me veo en el deber de presentar mi renuncia». Así explicó ayer su dimisión Consuelo Álvarez, edil electa de Izquierda Unida y responsable de las áreas de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Llanera tras el pacto de gobierno que su formación alcanzó en 2015 con el PSOE y Somos.

«Me voy tras una experiencia inolvidable y, en general, muy positiva y enriquecedora», aseguró la edil, que quiso repasar varios de los logros obtenidos durante la presente legislatura. Así las cosas, destacó el acercamiento de las actividades a los centros sociales para facilitar la participación a las personas mayores. «Ampliamos los talleres de memoria, risoterapia, gestión de emociones, la gerontogimnasia y la animación musical», enumeró.

También hizo hincapié en el aumento de las partidas dedicadas a atender las necesidades de los vecinos más desfavorecidos, el incremento del servicio de Ayuda a Domicilio, la puesta en marcha de campañas contra la violencia machista, así como las relacionadas con el área de Cooperación e Igualdad. «Convocamos las subvenciones de forma pública para facilitar el desarrollo de actividades a las asociaciones y enriquecer la vida de nuestro municipio e impartimos formación específica en igualdad, solidaridad y apuesta por la paz», explicó.

Pero si hay un proyecto estrella en la trayectoria de Consuelo Álvarez es la rehabilitación de las Casas de los Maestros de Posada, que permitirá habilitar nueve viviendas que se destinarán a alquiler social tras más de tres décadas sin oferta en el municipio.

Gonzalo Bengoa, su sucesor

Consuelo Álvarez, que concurrió como número dos a las elecciones municipales, afrontaba su segunda legislatura tras ejercer entre 2011 y 2015 en la oposición. Su sucesor, que asumirá las mismas áreas, será el número tres de la lista, Gonzalo Bengoa, natural de Cayés, profesor, cineasta y con una dilatada trayectoria en medios informativos. En la actualidad es secretario de Comunicación y ayer apuntó que asumirá el acta de concejal «con mucha responsabilidad». Y añadió que «formar parte del gobierno de Llanera supone un orgullo que asumo con seriedad y honestidad».

Por su parte, el Consejo Político de Izquierda Unida Llanera señaló que respeta la decisión de Álvarez y agradeció su labor al frente de la concejalía.