Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música

La Bandina y la Banda de Música Condado de Noreña ofrecerán mañana, a la una de la tarde, su tradicional concierto de Santa Cecilia en la iglesia parroquial. Lo harán después de la misa y en el repertorio figuran obras como 'Ban on parade', 'Little brown jug', 'Pavane', 'To much homework blues', 'Oviedo', 'Tres palabras', 'Covadonga' y 'Abba gold'.