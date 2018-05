El Concurso de Canción Asturiana de Siero premiará al cantante local mejor clasificado El gaitero oficial, Valentín Fuente, durante la interpretación de la 'Marcha d'Antón el neñu' en homenaje a Adelina González Baragaño con los miembros del jurado en pie. / SUSANA SAN MARTÍN El Hogar del Pensionista de El Berrón, en cuya sede se celebraron las dos primeras eliminatorias, entregará una placa conmemorativa LYDIA IS POLA DE SIERO. Lunes, 28 mayo 2018, 01:34

El presidente de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), Valentín Fuente, anunció ayer que el Hogar de Pensionistas de El Berrón, en cuya sede se organizaron por primera vez las dos primeras eliminatorias del VIII Concurso de Canción Asturiana Concejo de Siero, entregará una placa conmemorativa al cantante local que quede mejor clasificado. De esta forma, el colectivo quiere reconocer la participación de los sierenses en el certamen organizado por Afatra y la Fundación Municipal de Cultura y que cuenta con la colaboración, entre otros, de EL COMERCIO.

Por su parte, el Teatro Auditorio de Siero acogió ayer la tercera eliminatoria del concurso, que contó con la participación del parragués Isaac Sierra Longo, vencedor de las dos últimas ediciones. «Vengo con muchas ganas», aseguró. No obstante, señaló que «es un concurso muy exigente, en el que no se puede cometer ningún error» y destacó una de las novedades de este año, la incorporación de canciones obligatorias en la semifinal y la final. «Es una dificultad añadida, pero todo lo que sea aprender me parece perfecto», añadió.

También participaron Cristina Sánchez Sánchez, de Peñamellera; Alicia Villanueva Megido, de Bimenes; Eliseo Fidalgo Manzano, de Quirós; Manuel Arenas, de Peñamellera Alta; Francisco Fernández Hernández, de San Martin del Rey Aurelio; Fernando García Nuño, de Siero y José Manuel Pérez Rodríguez, de Cangas del Narcea, que sorprendió con una interpretación personalizada de 'El aire me apagó la vela'.

Homenaje a Adelina Baragaño

El momento más emotivo de la jornada se produjo al final de la gala, cuando con el público en pie, Valentín Fuente interpretó con la gaita la marcha fúnebre d'Antón el neñu para rendir homenaje a Adelina González Baragaño, campeona de canción asturiana y que falleció ayer. El funeral se celebrará esta tarde, a las cuatro, en Tuilla, Langreo, localidad de donde era natural.