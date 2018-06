Un conflicto con la propiedad impide celebrar las fiestas de La Fresneda en la Plaza Mayor Plaza Mayor de La Fresneda. / SUSANA SAN MARTÍN Los vecinos rechazan su utilización por unas filtraciones y el grueso de las atracciones estarán en el área entre el parking de la plaza y la zona verde MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Martes, 5 junio 2018, 00:17

Las fiestas patronales de La Fresneda, que comienzan mañana, han perdido a última hora uno de sus escenarios fundamentales. La Asociación de Vecinos de La Fresneda anunció ayer que la plaza mayor no podrá albergar ninguna actividad, ya que la comunidad de propietarios ha denegado los permisos preceptivos. Algo que ha provocado un notable descontento entre los vecinos. Fuentes de la asociación explicaron ayer que, «como cada año», se presentó la documentación requerida en el Ayuntamiento de Siero el 14 de mayo y, tras la detección de unos defectos de forma, se entregó nuevamente diez días después. «En ese momento, la persona encargada de revisar la documentación nos dice que este año, por primera vez desde que se realizan las fiestas, hay que presentar un permiso de la comunidad de propietarios de la plaza mayor para instalar cualquier tipo de atracción, mercadillo o similar», destacaron. Tras dirigirse a la empresa administradora de fincas que la comunidad tiene contratada les comunicaron «que sin ese permiso es imposible la utilización de la plaza. No entendiendo el cambio de actitud, preguntamos el motivo y nos explican que no quieren que se instale nada que pueda afectar al firme de la plaza, ya que cuentan con filtraciones desde hace años».

La asociación vecinal argumentó que el mercadillo y las atracciones que se iban a ubicar en la Plaza Mayor no suponían riesgo para el firme, por lo que «tras hablar con el ayuntamiento del tema, estos envían con urgencia a través de un funcionario un escrito solicitando dicho permiso», el cual fue «denegado automáticamente». «Nos enteramos después de que la comunidad mantuvo tiempo atrás una reunión en la que se decidió no conceder dicho permiso. Hablamos personalmente con la abogada que gestiona la comunidad pidiéndole que hiciera partícipes a los propietarios del conflicto y que dejaran este año realizar la actividad ya que no teníamos tiempo de reacción. Sin embargo, la negativa continuó», lamentaron desde el colectivo vecinal.

Nuevos escenarios

A veinticuatro horas del comienzo de las celebraciones del Corpus en la urbanización, los organizadores han tenido que suspender toda actividad en la Plaza Mayor y reubicar las atracciones. Cuatro de ellas se colocarán entre el aparcamiento de dicha plaza y la zona verde que se encuentra tras ella, y una quinta estará en la avenida principal, por lo que se cortará un carril desde hoy hasta su desmontaje el lunes día 11.

«Esta situación fue la única forma de mantener los contratos que teníamos pactados desde hace meses», comentaron desde la asociación de vecinos. Los cambios está consensuados con Alcaldía y supervisada por la Policía Local.