Daniel Cueli presidirá el comité de empresa de la mancomunidad tras la victoria de la CSI

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) ha ganado las elecciones sindicales en la Mancomunidad Comarca de la Sidra al obtener cuatro de los cinco delegados. El presidente del comité de empresa será Daniel Cueli, quien lleva diez años en el Servicio de Empleo y Desarrollo Local. Hubo dos colegios electorales: el de técnicos y administrativos, donde CSI logró los tres representantes, y el de especialistas y no cualificados, donde CSI y CSIF consiguieron un delegado cada uno. Desde la CSI puntualizaron que «esta aparente igualdad no fue tal», ya que su sindicato dobló en votos a CSIF y se quedó a solo dos papeletas de obtener el segundo delegado y hacer pleno. Junto a Cueli estarán en el comité de empresa María Teresa Izquierdo, Pablo Suárez Aurora García, de la CSI, y María José Hueso, de CSIF. El sindicato vencedor resaltó ayer que los trabajadores de Mancosi «han optado por el cambio tras once años sin elecciones sindicales -cuando se tienen que convocar cada cuatro- y en el que hubo despidos, ERE, reducciones de jornada y un empeoramiento general de las condiciones laborales». Hasta ahora el comité lo integraban tres delegados de CC OO y dos de UGT.