Rey defiende su inocencia y dice que la «responsabilidad puede ser de otros alcaldes» Rey, a su llegada al juzgado. / PIÑA El exregidor de Grado se enfrenta a una pena de 9 años de inhabilitación por no cumplir los acuerdos municipales para retirar una portilla CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 23 junio 2018, 00:15

«Más tranquilo que la una» entró el exalcalde de Grado, Antonio Rey, al juzgado de lo Penal Número 1 de Oviedo para responder de la acusación de un delito de prevaricación continuada por el que la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación por no haber retirado una portilla que cerraba un camino público. El exregidor moscón, fue alcalde desde 2007 a 2015 por el Partido Popular, defendió que fue «el único alcalde que intentó mover el expediente que estaba paralizado». A su llegada a la Alcaldía, de hecho, la primera orden de retirada era firme desde hacía 11 años. Rey insistió en la idea y apuntó que «después de dieciséis años se me quiere colgar el san Benito cuando la responsabilidad puede que sea de otros alcaldes». El exregidor del PP señaló que «la primera noticia» que tuvo de este problema fue en 2010. Ese año, dijo, se convocó una reunión con todas las partes implicadas para buscar una solución al cierre del camino que se materializó verbalmente en la permuta de unos terenos, porque «yo siempre intenté solucionarlo con la conformidad de todas las partes», declaró en sala.

Un acuerdo que confirmó el que por aquel entonces era el concejal de Urbanismo. Alejandro Patallo, que también declaró en sede judicial, explicó que «se llegó a un acuerdo para marcar un camino que satisfacía a todas las partes, pero el tema de la portilla es a parte», reseñó. Sin embargo, el acuerdo sobre el camino -desafectar el de la polémica y crear uno nuevo sobre otros suelos- no se llevó a cabo porque una de las partes no pudo documentar la propiedad del terreno. El responsable de Urbanismo llegó a declarar que la portilla «era ilegal» y que se «retiró», a lo que la Fiscalía y el propio magistrado de la sala intervinieron para comentarle que no era así. Con todo, Patallo resaltó que «el alcalde nunca mostró ningún interés en beneficiar o perjudicar a una u otra parte sino en resolver la situación. Nunca se actuó de mala fe».

Conclusiones

La Fiscalía, en sus conclusiones, consideró los hechos como un delito de prevaricación en su forma omisiva porque «el alcalde durantes años y años no dio cumplimiento a las resoluciones adoptadas», argumentó la fiscal que mantuvo la pena de nueve años de inhabilitación. Por su parte la defensa pidió su libre absolución porque «no hay nada que acredite los hechos que se le imputan», defendió su letrado, Victor Llanes.