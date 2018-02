Somos denuncia bajas temerarias en las adjudicaciones de Siero

El portavoz del grupo municipal de Somos Siero, Javier Pintado, denunció ayer que el Ayuntamiento le acaba de otorgar «un servicio a una empresa» que ofrece un presupuesto tan ajustado, que obliga a pagar salarios por debajo de los establecidos en el convenio correspondiente. Recalcó que se ha ratificado «la justificación de una baja temeraria para un servicio que tiene privatizado el Ayuntamiento y se aceptó como parte de la justificación que se pague a los trabajadores por debajo del convenio». El portavoz de la formación exigió que la corporación favorezca unas condiciones laborales dignas para los empleados y subcontratas de un Ayuntamiento que «no puede ser partícipe de esa bajada de condiciones de los trabajadores». Explicó que el grupo municipal de Somos Siero viene pidiendo desde hace tiempo «que se implementen dentro de las condiciones de contratación las claúsulas sociales, que son mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, las medioambientales y las sociales. El PSOE siempre se negó».

En este sentido acusó al equipo de gobierno de opinar que «lo único importante era el precio» en las adjudicaciones. Consideró censurable que a las empresas no podrían adjudicárseles obras o servicios presentando propuestas a la baja en las calidades de los materiales «pero en las condiciones de los trabajadores si se puede».

Buenas prácticas bancarias

Javier Pintado indicó que hace tiempo en el Pleno se aprobó una moción de la formación para que se favoreciera en las adjudicaciones a las entidades bancarias que cumplieran con lo establecido en el Real Decreto 6/2012 para proteger a los deudores hipotecarios. En esta línea indicó que en su partido lo que se plantea es «que el PSOE cambie la actitud, lo que no puede ser es que estemos, por un lado siendo sancionados por no negociar con los sindicatos, permitiendo contratos por debajo de convenio y no ayudando a las familias de Siero en cosas que realmente no nos iban a costar más dinero». «Por todo ello, Somos Siero pide al PSOE que reconsidere su actitud y dé un giro a una política de gestión neoliberal que solo se traduce en números macro buenos y en condiciones sociales cada vez peores», recalcó.