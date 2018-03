Los desayunos preocupan en Llanera Un grupo de alumnas durante el desayuno saludable organizado en el IES de Llanera. / PABLO NOSTI LYDIA IS POSADA. Viernes, 23 marzo 2018, 00:21

Casi la mitad de los alumnos de primero de la ESO del instituto de Llanera desayunan poco, mal y además lo hacen solos. Estas son las principales conclusiones que se desprenden del estudio realizado por el centro de salud a raíz de una encuesta anónima en la que participaron 115 escolares y que se presentaron ayer en el marco de un desayuno saludable organizado en el instituto para concienciar sobre los beneficios de la primera comida del día. «Los datos revelan la escasa importancia que las familias y la sociedad conceden al desayuno y a la toma de media mañana y nos encontramos ante una utilización inadecuada de las nuevas tecnologías, un 63% denota en cierta medida adicción a la pantalla mientras come», resumió José Manuel Prieto, uno de los responsables del programa Red Manzana, desarrollado de forma conjunta por el centro de salud, el Ayuntamiento y el instituto.

El análisis apunta que un 10% de los alumnos no desayuna y más de la mitad no se alimentan correctamente para afrontar con garantías su horario lectivo de mañanas. «Cuatro de cada diez no realiza ningún aporte alimentario a su organismo entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, el 9% no lo hace entre la cena y la comida del mediodía siguiente y el 47% desayuna solo», detalló Prieto. En este sentido, los responsables del programa instaron a las familias a adelantar quince minutos el despertador para desayunar juntos.

Asimismo, Prieto destacó que pese a que el 90% cree que come de forma saludable, se registra un consumo muy elevado de carne y embutidos frente a uno muy bajo de pescado, verdura y ensaladas y escaso de fruta. «Siete de cada diez dice comer al menos una vez por semana comida tipo burguer; ocho de cada diez, platos precocinados y un 80% consume bollería industrial», añadió.