La directiva de la junta vecinal de La Fresneda se presentará a la reelección Oscar Llamas, presidente de la asociación, aspira a repetir en el cargo tras tres años «intentando mejorar» la zona MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA Viernes, 15 septiembre 2017, 05:18

«Tras tres años al frente de la asociación de vecinos y después de haber intentado mejorar las actuaciones que esta elabora, la junta actual considera que debe abrir proceso electoral». Así reza la convocatoria por la que se llama a los vecinos a la asistencia de la asamblea general en la que se presentarán candidaturas para presidir la entidad y se convocarán elecciones.

Oscar Llamas, presidente de la Asociación de Vecinos de La Fresneda, destacó que el objeto de la asamblea es «presentar el estado de las cuentas a los asociados, si bien en esta ocasión también hemos visto conveniente abrir el proceso de presentación de candidaturas». En este sentido, Llamas consideró que, si bien «pocas», existen algunas voces críticas con determinados aspectos de la gestión de la actual, lo que hace conveniente abrir la posibilidad de que otros modelos de gestión planteen sus propuestas para la urbanización. Pese a todo, aún no se han presentado nuevas candidaturas. «Hay gente que, por un motivo o por otro, pueden estar descontentos con nuestra manera de hacer determinadas cosas», destacó el presidente de la asociación, por lo cual «es oportuno que, si alguien tiene otras ideas, presente una candidatura». En esta línea, Llamas consideró que su gestión al frente del órgano de representación de los vecinos de La Fresneda ha sido correcta y, por lo tanto, no se plantea dar un paso atrás. «Seguramente me presente; aunque habrá que ver qué candidaturas hay», afirmó.

Llamas explicó que, de momento, no se ha presentado ninguna candidatura y ningún vecino ha expresado intenciones concretas de presentarse. Recalcó que la idea de convocar esta asamblea para abrir el periodo de elección de nuevos representantes «partió de la junta», con la intención de desarrollar todo el proceso una vez terminadas las vacaciones. Consideró que tres años (los que lleva la actual junta) son más que suficientes para haber sometido su gestión al escrutinio de los vecinos que, ahora, se encargarán de refrendarlo a través de la presentación de candidaturas y, sobre todo, de los votos una vez establecida la fecha electoral.

«Son los menos los vecinos que te dicen cosas negativas; en general creo que la gente está contenta», subrayó. «Cuando hace tres años accedimos al cargo hicimos un giro y cambiamos ciertas cosas, sobre todo en lo referente a las fiestas de junio; a lo mejor otro grupo quiere hacer algo similar», continuó. Insistió en que, en este caso, «no hay una periodicidad» y la convocatoria de elecciones, previa presentación de candidaturas, viene de la decisión del presidente con el resto de la Junta o por una moción de censura. El presidente de la Asociación de Vecinos de La Fresneda destacó, en otro orden de cosas, la consecución de una esperada mejora en la urbanización, que no es otra que la instalación del plano de información con el callejero en la rotonda de entrada.