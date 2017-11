Dos empresas iniciarán en diciembre la revisión del plan general urbanístico de Siero El equipo redactor, formado por catorce profesionales, deberá entregar el documento de prioridades en un plazo de tres meses JOSÉ CEZÓN SIERO. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:07

El Ayuntamiento de Siero adjudicará a una unión temporal de empresas la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Siero (PGOU), que está vigente desde 2002. El contrato se firmará en diciembre por un importe de 176.660 euros, y a partir de ahí, la UTE dispondrá de tres meses para entregar el documento de prioridades.

Las adjudicatarias -CCRS Arquitectos Asociados y RC Arquitectura y Proyecto Urbano SCP- obtuvieron 85 puntos sobre 100. La primera posee el Premio Cataluña de Urbanismo en 2007. El equipo redactor en Siero lo formarán catorce técnicos: siete arquitectos, un ingeniero de caminos, una abogada, un economista, dos geógrafos, un biólogo y un ambientólogo.

De forma simultánea, otra empresa ya contratada por el Ayuntamiento redactará un documento ambiental estratégico, que estaba pendiente de la adjudicación de la revisión del PGOU. Ambos trabajos se realizarán de forma coordinada. El plazo previsto para la información pública del documento de prioridades será mayo de 2018. Se expondrá dos meses y habrá otro bimestre para entregar el informe de las posibles alegaciones. Y se calcula que el documento para la aprobación inicial de la revisión se presente en junio de 2019. El resto de la tramitación proseguirá durante el próximo mandato municipal.

El equipo redactor tomará como base el documento político con el avance de prioridades, aprobado por el Pleno en octubre de 2016 y con veintinueve objetivos. El jefe de la Oficina de Urbanismo, Manuel Is, explicó ayer que se busca un PGOU «claro, sencillo y práctico», que contemple «todas las potencialidades de Siero en un marco de desarrollo sostenible» y que priorice «la consolidación de los núcleos ya existentes». Se intentará fijar la población de la zona rural y atraer a nuevos residentes. Is resaltó que el 66% del suelo del concejo tiene algún tipo de protección y se intentará mantenerlo. «Limitaremos los suelos urbanizables que son inejecutables porque no hay capacidad de llevar servicios, fundamentalmente, en vivienda unifamiliar», dijo.

En la Pola, se reordenará la zona oeste con una propuesta «coherente». En Lugones se mejorará la movilidad y la capacidad de desarrollo, que tiene el hándicap de que gran parte del suelo estratégico está en manos de los bancos, tras la quiebra de varias constructoras. En Lieres se analizará por qué lleva sin edificarse una sola vivienda desde 1988. En El Berrón, «se repensará su crecimiento futuro», al igual que la zona de Carbayín y Valdesoto. Se reorganizarán las zonas industriales y se buscará un planteamiento para los terrenos de Paredes, previa negociación con el Principado de los usos, intensidades y nuevos accesos.

Manuel Is desveló también que en la primera información pública se sacará el catálogo etnográfico del concejo, que no figura ahora en el catálogo urbanístico municipal. Y también se incluirá una propuesta para proteger elementos naturales del concejo, con su ficha específica, como puede ser el 'texu' de La Collá.

El alcalde de Siero, Ángel García, afirmó que esta revisión del PGOU es necesaria «para adaptarlo a la nueva realidad y a los retos del concejo». Y añadió que será «una herramienta muy importante para el futuro de Siero contar con un planeamiento actualizado, moderno y que ponga en valor las oportunidades que tiene el concejo». Y la edil de Urbanismo, Noelia Macías, subrayó que las directrices son «muy ambiciosas» para dotar a Siero de un planeamiento «ágil, respetuoso con el medioambiente, con urbes compactas y que consolide los núcleos urbanos en vez de expandirlos». Y aspira a que sea «atractivo para la inversión».