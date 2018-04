El equipo de gobierno de Noreña revisará la falta de licencia de la sede del PP Vista de la sede del PP de Noreña. / SUSANA SAN MARTÍN El concejal de Urbanismo, Pelayo Súarez, asegura que «cualquier local necesita de alguna acción que le permita el uso» L. I. A. NOREÑA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:07

El portavoz del equipo de gobierno de Noreña, Pelayo Suárez, anunció ayer que la oficina técnica revisará la falta de licencia de apertura y actividad de la sede del PP desde su inauguración en 2013 y recordó que el Ayuntamiento tiene abiertos en la actualidad varios expedientes con casos similares. El también concejal de Urbanismo aseguró que «cualquier local necesita de alguna acción que le permita el uso, bien sea licencia de obra o de actividad».

Sin embargo, entre los grupos municipales existe división de opiniones. Unai Díaz, portavoz del PSOE -partido que gobernaba por entonces-, señaló que «es una cuestión que deben resolver el Ayuntamiento y el Partido Popular» y calificó la situación de «perversa» al entender que se trata de una filtración política. «Si sucediese lo mismo con cualquier otra entidad o particular, el Ayuntamiento debe comunicárselo al interesado para que subsane cualquier irregularidad», apuntó.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, René Coviella, defendió la postura del PP y explicó que «entendemos que para el tipo de actividad que se realiza en la sede, ceñida a reuniones entre los militantes, no sería necesaria licencia de actividad ni de apertura». No obstante, reconoció que «nuestro conocimiento sobre esta materia es parcial porque aunque lo hemos reclamado, no hemos tenido acceso al texto íntegro de las ordenanzas locales».

Por su parte, Toño Martínez, concejal de Conceyu Abiertu, señaló que «de ser cierto que el PP debió realizar alguna gestión administrativa previa a la inauguración y que no lo hizo es preocupante» y confió en que el Ayuntamiento «actúe con diligencia para aclarar la situación con premura».