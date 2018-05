«El equipo de gobierno hace caso omiso a Malvarán, estamos desantendidos» David González, Eduardo Ferreira, Manuel Blanco, Cristóbal Lapuerta y Carlos Bruzos. / PABLO NOSTI Los vecinos lamentan el «abandono», y el PP se compromete a seguir denunciando los problemas pendientes desde hace nueve años LYDIA IS LUGONES. Jueves, 31 mayo 2018, 00:11

«Desatendidos y abandonados». Así se sienten los vecinos de la urbanización Malvarán, en Lugones, quienes cuentan que llevan nueve años reivindicando unas mejoras que no terminan de llegar a una zona que prometía ser el inicio de un importante desarrollo urbanístico al norte de la localidad y que se vio frenado por la crisis económica. En la urbanización hay ochenta y cinco viviendas y más de setenta familias residentes. «Siempre que pedimos algo nos ponen alguna excusa, comunicamos verbalmente y por escrito muchísimas veces lo que nos pasa, pero el equipo de gobierno hace caso omiso a los problemas de Malvarán», aseguran.

Entre sus reivindicaciones urgen una solución a las inundaciones que sufren en la carretera de acceso que comunica con La Fresneda en cuanto llueve un poco más de lo normal. «La solución que nos dan es poner un par de señales y cortar el tráfico, así que no podemos salir ni entrar, nos quedamos aislados y desprotegidos ante cualquier emergencia», explicaron.

Ayer volvieron a trasladar su preocupación a Cristóbal Lapuerta, concejal del PP, con el que mantuvieron una reunión. «Vamos a seguir insistiendo al equipo de gobierno como llevamos haciendo desde el anterior mandato, ya no es una cuestión política, es de justicia social», aseguró el concejal, que plantea ampliar la red de tuberías para aumentar su capacidad. «Los problemas de Malvarán tienen fácil solución», destacó. Asimismo, recordó que el pasado mes de marzo el PP pidió que fuese incluida en la modificación de crédito una actuación integral en la zona. «Pero el equipo de gobierno no nos dio opción a negociar», lamentó.

Otra de las peticiones vecinales es la mejora de los accesos peatonales a Lugones. «Nos come la hierba porque las zonas verdes no se mantienen y el paso a Antonio Machado tiene una rampa de hormigón por la que una silla de ruedas no puede ir», apuntaron los vecinos. «Y por el otro lado no tenemos acera ni arcenes, lo que nos obliga a caminar por una carretera que soporta mucho tráfico a gran velocidad», añadieron.

Precisamente, la instalación de badenes o reductores de velocidad también es otra de sus reivindicaciones. «Las bandas sonoras que se instalaron en su día están totalmente degastadas, a lo que hay que sumar el mal estado del asfalto», señalaron.