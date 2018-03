El equipo redactor del PGOU de Siero aboga por crear itinerarios culturales El arquitecto Joaquín Sabaté durante la presentación en el Casino de Lieres. / SUSANA SAN MARTÍN Siero El arquitecto Joaquín Sabaté defiende que una gestión inteligente de los recursos patrimoniales supone un factor clave de desarrollo económico LYDIA IS Villaviciosa Sábado, 17 marzo 2018, 03:41

Poner los elementos patrimoniales al servicio del desarrollo local y crear itinerarios culturales y naturales. Esta es una de las propuestas que plantea el equipo redactor encargado de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Siero (PGOU). «Está muy bien reconocer el pasado y conservarlo, pero hay que ir un paso más allá, la gestión inteligente de los recursos patrimoniales está suponiendo uno de los factores claves para el desarrollo económico de los territorios que apuestan por ella», aseguró Joaquín Sabaté, responsable del equipo redactor.

El arquitecto, que ayer presentó los objetivos generales de la revisión del planeamiento, explicó que «los mejores planes del siglo XX apostaron por el binomio población-trabajo, pero en el siglo XXI lo hacen por el de naturaleza-cultura» y añadió que en el caso de Siero se incluirían elementos como los llagares, los hórreos, los puentes o el patrimonio minero. «Hay que crear itinerarios que unan los puntos de valor de cada núcleo, eso invita a reconocer el territorio y a su vez revierte en la economía, defendió.

Por otro lado, Sabaté se mostró partidario de crear ordenanzas urbanísticas que den más flexibilidad a la hora de regular aspectos de la normativa y reconoció que la de Siero «es una de las más complicadas que me he encontrado». También anunció que han comenzado a actualizar la cartografía municipal, en la que no aparecían las construcciones de los últimos diez años. Sin embargo, alabó el trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento en la redacción del avance del documento de prioridades. «Es la primera vez que trabajamos con una definición tan precisa de lo que se quiere», señaló.

En cuanto a la metodología que seguirá el equipo redactor, el arquitecto explicó que se hará «por capas» y garantizó que el resultado será un documento inteligible «para todos los ciudadanos». Asimismo, recalcó la importancia de la participación vecinal. «Estamos convencidos de que enriquecerá el documento, el plan debe ser un reto colectivo», apuntó.

Precisamente ayer tuvo lugar el primer encuentro con los vecinos en Lieres, a los que Sabaté pidió que expresasen sus necesidades, así como el modelo de edificación que prefieren. La última vez que se construyó un edificio en la parroquia fue en 1987. Los asistentes señalaron la falta de saneamiento y se mostraron partidarios de las viviendas unifamiliares. Las reuniones continuarán hoy en el centro polivalente de Valdesoto, a las once de la mañana, con los vecinos de Valdesoto, Carbayín y Santolaya.