Una escuela para el manejo eficaz de las emociones Los asistentes al taller durante una de las sesiones prácticas. / E. C. La Escuela Europea de Líderes muestra en Llanera el modo en que una gestión correcta de las emociones mejora el día a día MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Domingo, 18 marzo 2018, 00:37

«Todos percibimos que podemos mejorar, que podemos aferrarnos menos a emociones que nos hacen sentir mal». David Calvo es el director de la Escuela Europea de Líderes (EEL) en Asturias, coach ejecutivo y sanitario, además de médico radiólogo en Hospital Universitario Central de Asturias, profesor universitario y coach del cáncer. Esta semana impartió el taller 'Saluda tus emociones para ser feliz', en la Casa de la Cultura de Lugo. Lo hizo acompañado por los formadores de la EEL Paula Bango Melcón y Arturo Martínez.

David Calvo destaca que el objetivo de estos talleres es «ofrecer consejos útiles y sencillos para manejar mejor las emociones en nuestra vida. Para ello, lo primero y más importante es ser conscientes de ellas, es decir, identificarlas y dejar que entren en nosotros».

Considera que mejorar nuestras emociones nos ayuda, sobre todo, «a regularlas. A ser capaces de cambiar nuestro enfoque sobre las cosas que nos ocurren en la vida, para modificar con ello las emociones que sentimos». Valora la colaboración de la de Bienestar Social de Llanera y su implicación en este tipo de actividades formativas. «Solo puedo agradecer que hayan deseado contar con nosotros, y que estén pensando en seguir con futuras colaboraciones a la luz de la increíble acogida de esta primera actividad», dijo.

David Calvo Temprano

Gran parte de los contenidos del taller se basaron en enseñar a los asistentes a canalizar sus emociones, incluso las negativas, hacia un resultado constructivo. «Si la primera vez que te caíste al intentar aprender a andar en bici, te hubieras cabreado, culpabilizado y avergonzado por ser tan torpe, probablemente no habrías sido capaz de aprender nunca, pues no te permitirías ver que esa caída no es más que un pasito más del proceso de aprendizaje», ejemplifica este profesional.