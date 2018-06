Los Exconxuraos desafían a la lluvia Exhibición de cetrería a cargo de Francisco Miranda. / FOTOS: IMANOL RIMADA/PABLO NOSTI El recinto de Ables se llena para participar en la recreación histórica del siglo XV1.250 comensales acuden a la cena medieval y al combate de caballeros en la segunda jornada de la festividad MARCOS GUTIÉRREZ ABLES. Domingo, 1 julio 2018, 00:38

Entre 1408 y 1412, los vecinos de Llanera fueron excomulgados por el obispo Guillén de Monteverde por negarse a pagar un diezmo que creían excesivo. Los afectados no se rindieron y durante cuatro años las iglesias cerraron sus puertas y no se pudieron dar misas ni enterrar a difuntos. Tras la muerte del obispo francés, en 1412, se levantó la pena de excomunión y, en señal de penitencia, treinta llanerenses descalzos, vestidos con jubones y sacos atados con cuerdas peregrinaron desde Posada a Oviedo. No pudieron entonces las circunstancias con los llanerenses, como ayer tampoco pudo ayer con ellos el tiempo. Pese a que la mañana comenzó gris y lluviosa, centenares de locales y foráneos se acercaron hasta el recinto ferial de Ables para particpar en la segunda jornada de Exconxuraos.

«Es una fiesta que pone a Llanera en el mapa y representa un evento importante, con categoría nacional. Es muy interesante para recordar la historia y para que venga gente a conocer el concejo», resumió Javier Castro, un vecino de Lugo de Llanera aficionado a esta recreación histórica. María Lueje, Alfonso Sánchez y el pequeño Pelayo, de 4 años, se desplazaron desde Gijón: «A Pelayo le encanta vestirse y disfrazarse, al decirle que era una fiesta medieval le hacía muchísima ilusión venir», contó su madre.

También desde Gijón visitaron Exconxuraos por primera vez Illán García y Carolina Morales. «Es muy interesante el ambiente y es algo diferente. Presta conocer esta historia», destacó él. Ella, por su parte, comentó que «nunca había venido a un evento de este tipo y la verdad es que está muy guapo de ver».

«Queremos pasar aquí gran parte del día y ver algunas actuaciones, algo que depende del tiempo. De momento nos están gustando mucho los animales, las aves rapaces y la ambientación en general». Manuel Galeano, de Oviedo, acudió a las celebraciones acompañado de su familia. «Hemos venido más veces y es una fiesta estupenda. Esto se sale de lo corriente que se hace en Asturias. Nos gusta todo en general, porque es distinto a cualquier fiesta o romería y es original», comentó. David Viejo, integrante de la asociación Amigos de los Exconxuraos, resaltó que «la celebración es algo muy especial porque da a conocer, además del propio concejo en todo el mundo, una festividad muy típica y un suceso importante de la época medieval. Además permite a la gente venir a pasar un fin de semana bueno».

Desde la apertura de puertas del campamento y el mercado los artesanos se afanaban por mostrar a los visitantes algunos de los secretos de su oficio. Es el caso del profesional de la talla en madera Héctor Baño, que emplea «la técnica antigua, con herramientas como gubias y formones. Lo que hacemos es demostrar a pequeños y mayores cómo se tallaba madera antes, para que lo aprendan y los mayores para que lo recuerden, ya que es un oficio que se está perdiendo. Por eso realizamos escudos, esculturas, instrumentos musicales y hacemos un taller participativo».

Uno de los grandes alicientes de esta y las pasadas ediciones de Exconxuraos son las exhibiciones de cetrería. En esta ocasión están dirigidas por Francisco Miranda: «Hemos traído diferentes aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, y con algunas de ellas estamos haciendo demostraciones de vuelo para fomentar la educación ambiental. En cada una de ellas hacemos participar a los asistentes», dijo. Este profesional destaca que a adultos y pequeños lo que más les llama la atención «es el gran tamaño de alguna de las subespecies, cuando ven cómo el águila se desprende del puño, se sube a un árbol y vuelve con facilidad. Pero, sobre todo, les sorprende el grado de mansedumbre que muestran».

Y si las aves rapaces causaron sensación, los dromedarios de José Rafael Llorent no les fueron a la zaga. «Ha habido muy buena aceptación. Por ejemplo, el viernes por la tarde los dromedarios no pararon. La gente disfruta y como van en las sillas dobles los niños tienen menos miedo y van más seguros. Estos animales son muy dóciles y tengo mucha confianza con ellos», recalcó.

Cena medieval

Uno de los actos del evento que más público congregó a lo largo de la tarde de ayer fue el festival folclórico, en el que participaron la Asociación Cultural la Madreña, el Grupo de Danza Familiar Castellana de Miranda de Ebro y el Grupo de baile Trebeyu de Gijón. También tuvo lugar la tradicional recreación teatral del hecho histórico de los Perxuraos de Llanera. Ya a las nueve y cuarto de la noche dio comienzo la cena medieval. Las 157 mesas dispuestas en el interior del recinto ferial dieron cobijo a los 1.250 comensales, que pudieron disfrutar del combate de caballeros.

Para hoy, domingo de perdón, está programado a las 12.30 horas el desfile de Exconxuraos. A las dos será la comida campestre en el recinto ferial y a las seis y media el torneo medieval.