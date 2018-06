«Exconxuraos es un referente del verano local y fuera de nuestras fronteras» Abel González, pregonero de la fiesta de Exconxuraos. / HUGO ÁLVAREZ «La fiesta fue un gran hallazgo de Lorenzo Ramos Valdés y todas las corporaciones se volcaron en potenciarla y apoyarla» Abel González Pregonero de Exconxuraos MARCOS GUTIÉRRREZ POSADA. Viernes, 29 junio 2018, 00:22

«Un orgullo» y «una gran responsabilidad». Así define Abel González (Posada de Llanera, 1948) la tarea de ser pregonero de las fiestas de Exconxuraos. Unas celebraciones que comienzan hoy, a las cinco de la tarde, con la apertura del mercado y el campamento medieval. A las diez de la noche será el escritor, cronista y «enamorado de Llanera» el que hablará de los recuerdos y personajes del pasado de un concejo que, al igual que los festejos, ha experimentado una gran transformación y crecimiento a lo largo de los años.

-¿Qué supone para usted haber sido elegido pregonero de la fiesta de Exconxuraos?

-Primero una sorpresa. Sin pretender caer en los tópicos también es un gran honor y una satisfacción inmensa unirme a la lista de las diecisiete personalidades de Llanera que me precedieron. Además, hacerlo en un evento que representa y aglutina a todas las parroquias del concejo es una gran responsabilidad, ya que se trata de una fiesta que es un referente del verano local, regional y de fuera de nuestras fronteras, y una rememoración histórica que dice mucho acerca de lo que ocurrió en Llanera.

-¿Qué va a contar?

-Se ceñirá fundamentalmente a lo que sé contar. Mis vivencias de la niñez y la adolescencia. No solo en Posada, donde me crié, fui a la escuela, jugué con los amigos o fui a las romerías del concejo. Es un concejo que experimentó una transformación muy grande. También repasaré aquellas otras épocas que te recuerdan paisajes y paisanajes. Prefiero no meterme en temas históricos que desconozco y la palabra historiador es muy amplia. Además, la fiesta de los Exconxuraos está más que contada. Obviamente, aunque sea de soslayo, hay que hacer un recorrido.

-¿Es usted participante o asistente asiduo de Exconxuraos?

-Siempre participé, salvo en el 2008 que cumplía sesenta años y estuve de viaje fuera. Desde el 2000 soy un asiduo permanente y no falto. Precisamente en ese primer año estaba en la Coral Polifónica de Llanera, que dirigí durante dieciséis años, y nos llamaron desde la organización para comentarnos que se iba a preparar esta fiesta. Fue una sorpresa fantástica, y a partir de ahí el coro tomó parte siempre. Yo personalmente me convertí en un asiduo incondicional de los Exconxuraos y de todas las fiestas y actos deportivos, culturales y sociales de Llanera. Trato de estar por lo menos presencialmente.

-¿Cuáles cree que son las razones por las que un evento relativamente joven como este haya logrado tanta popularidad?

-Seguro que hay varios factores que llevaron a que la fiesta subiera como la espuma. Observo que en Asturias, en concreto estos hechos históricos que últimamente se están rescatando, suelen tener una gran aceptación en todos los sitios. Exconxuraos fue un gran hallazgo e idea de Lorenzo Ramos Valdés, desgraciadamente fallecido el pasado agosto, y que fue pregonero y el gran ideólogo de esta celebración. Después, todas las corporaciones se volcaron en potenciarla y apoyarla. También influye el hecho de hacerlo en un sitio único como el recinto ferial de Llanera, una de las grandes obras que se hicieron en el concejo y que reúne unas condiciones inmejorables. La cena medieval con el espectáculo también es impresionante.

-¿Cómo ha evolucionado Llanera desde su infancia?

-Llanera hoy en día está irreconocible. Este siempre fue un concejo eminentemente rural y agrícola. A partir de los años sesenta y setenta sufrió una gran transformación, cuando se produjo el desarrollo industrial. Posada y Lugo, los grandes núcleos de población del concejo, se desarrollaron de una manera espectacular, un fenómeno que estuvo ligado a la creación y evolución de polígonos como Silvota, Asipo o el Parque Tecnológico. Este concejo tenía alrededor numerosas empresas de tamaño más que mediano. Con la famosa crisis de 2008 se paralizó el crecimiento urbanístico de Posada y Lugo, sin embargo la situación geográfica de Llanera es envidiable. Tenemos unas comunicaciones que contribuyen a que el concejo vaya hacia arriba necesariamente.