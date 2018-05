El PP exige una actuación «urgente» para solucionar las inundaciones en Malvarán Un vehículo, ayer por la mañana, en la urbanización Malvarán. / E. C. El grupo municipal mantendrá una reunión con los vecinos, que ayer volvieron a tener dificultades para circular con sus vehículos L. I. A. LUGONES. Domingo, 27 mayo 2018, 02:04

Tras las intensas lluvias caídas en Lugones durante la noche del viernes y la madrugada de ayer, los accesos a la urbanización Malvarán volvieron a amanecer inundados. «Estamos completamente abandonados, llevamos años sufriendo el mismo problema y lejos de solucionarlo, parece que cada vez se estanca más rápido el agua», apuntó uno de los vecinos afectados, que a primera hora de la mañana pasó dificultades para salir con su automóvil de la urbanización.

Una queja de la que también se hizo eco el grupo municipal del Partido Popular. «Los vecinos no pueden sacar sus vehículos de los garajes y en la salida del túnel de La Fresneda las inundaciones son habituales», criticó el edil Cristóbal Lapuerta, quien anunció que su partido exigirá en la próxima comisión de Obras que se lleve a cabo una acuación «urgente» en la zona. Asimismo, se reunirán el miércoles con los vecinos, un encuentro que ya estaba previsto antes de las inundaciones.

Lapuerta recordó que «desde el pasado mandato reclamamos la solución de los diversos problemas que sufren a diario en la zona, sin que aún se haya puesto solución a inguno». En este sentido, enumeró también la mala comunicación con Lugones tanto a través de la senda peatonal como por el tramo de carretera que desemboca en El Castro y los problemas de iluminación.

En efecto, no es la primera vez que los populares reivindican actuaciones en Malvarán. La última vez fue hace dos meses, cuando plantearon incluir en la útlima modificación de crédito un plan integral para la zona. «Se presentó como un punto de negociación, pero desgraciadamente, no hubo opción porque no se nos recibió por parte de Alcaldía», lamentó Lapuerta.