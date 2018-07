Somos exige conservar el edificio anexo a la chimenea de El Bayu

El portavoz del grupo municipal Somos Siero, Javier Pintado, exigió ayer al equipo de gobierno que vele porque la rehabilitación de la chimenea catalogada de El Bayu, propiedad de la empresa eléctrica EdP y que está situada en la senda peatonal del Nora, en la Pola, se haga en base al criterio del informe del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado que establece que «se considera que constituye un elemento junto con el pabellón de la licorera, aún existente, que mantiene su relevancia histórica y que por su pequeña escala y su situación en una senda peatonal muy visitada podría dar lugar a su reutilización como equipamiento».

La empresa presentó el pasado mes de marzo el proyecto básico de reparación de la chimenea, que incluye el derribo del edificio anexo. «En base al informe de Patrimonio no debería eliminarse ningún elemento, si no poner en valor uno de los pocos que quedan del patrimonio industrial de la Pola», defendió el edil. La intervención tiene un plazo de ejecución de un mes y aún no se ha iniciado.

Asimismo, Pintado denunció lo que considera «dejadez» por parte del equipo de gobierno hacia el patrimonio cultural del concejo. «Sentencias como la del Águila Negra o el estado del Palacio de Celles, el Molín de Les Folgueres o La Cebera son otros ejemplos», apuntó.

Por otra parte, recordó que el Ayuntamiento inició el trámite de derribo de la chimenea de El Bayu en 2005 alegando «grave riesgo de desprendimiento», y criticó que trece años después el expediente siga abierto. Pintado apuntó que «si bien sucesivos gobiernos de Siero intentaron terminar con este elemento patrimonial, anunciando incluso su derribo en 2013, gracias al trabajo del Servicio de Patrimonio del Principado no se descatalogó y no perdimos parte de nuestra historia».

Fue el pasado mes de enero, tras la caída de unos cascotes que mantienen vallada parte de la senda, cuando el actual equipo de gobierno exigió un proyecto de rehabilitación a la empresa. En este sentido, el portavoz de Somos señaló que «el riesgo no se evita con el cierre de la senda porque la chimenea puede caer sobre un tren o sobre quienes utilizan el río para practicar deporte» e insistió en que «es urgente que el Ayuntamiento de Siero actúe y se dé celeridad a la reparación».